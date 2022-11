Vohun v otroški sobi

V nadaljevanju preberite:

V sezoni kupovanja igrač moramo vedno pomisliti na Kitajsko – včasih na tisto, v kateri igrače izdelujejo otroci, in včasih na tisto drugo, ki po skrivnih poteh zbira domnevno koristne podatke.

Zgodba o igračah, ki jih pred božičem kupimo svojim otrokom in so bile izdelane na Kitajskem, je stara že desetletja. A tudi ta se spreminja skladno z gospodarsko rastjo azijske velesile in njenim tehnološkim razvojem. Odkar je več kot 80 odstotkov igrač na svetovnem trgu dobilo etiketo »made in China«, se za vsemi plišastimi medvedki, avtomobilčki na baterije in plastičnimi punčkami z ljubkimi imeni skriva kakšna resna zgodba.