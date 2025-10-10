Vohunska afera v Bruslju: Madžarska domnevno vohunila za institucijami EU

Evropska komisija je v četrtek sprožila interno preiskavo zaradi obtožb, da je vlada madžarskega premiera Viktorja Orbána več let sistematično vohunila za institucijami Evropske unije v samem središču Evrope.

Kot je potrdil tiskovni predstavnik Balazs Ujvari, Komisija »takšne obtožbe jemlje zelo resno« in je že ustanovila posebno skupino za preiskavo dogajanja.

S tem se je odzvala na razkritje mednarodne novinarske preiskave, ki je razgalila delovanje tajne madžarske obveščevalne mreže, katere lovke so segale globoko v bruseljsko birokracijo.

Preiskava, ki so jo po poročanju nemške tiskovne agencije Deutsche Welle vodili madžarski neprofitni center za preiskovalno novinarstvo Direkt36, belgijski časnik De Tijd in nemški Der Spiegel, je na podlagi pogovorov z več kot desetimi viri, vključno z nekdanjimi madžarskimi obveščevalci in uradniki EU, ki so bili tarče novačenja, razkrila zgodbo o aroganci, nespretnosti in politični paranoji, ki je madžarske obveščevalce pripeljala do neslavnega propada.

Služba IH je sistematično »profilirala« vse Madžare z dostopom do informacij. FOTO: Leon Neal/AFP

Vohunsko gnezdo sredi Evrope

Bruselj že dolgo velja za eno od svetovnih prestolnic vohunjenja, kjer svoje operacije izvajajo predvsem ruske, kitajske in bližnjevzhodne obveščevalne službe.

A kot poudarjajo viri v preiskavi, ki jo objavlja Direkt36, je delovanje madžarske zunanje obveščevalne službe (Információs Hivatal - IH) preseglo vse meje, ki veljajo za sprejemljive med državami članicami EU.

Ne gre zgolj za zbiranje informacij, kar je običajna praksa diplomacije, temveč za sovražno delovanje proti zavezniškemu sistemu, katerega del je tudi Madžarska.

»Problem nastane, ko tovrstno delovanje ne služi več narodu, temveč vladajoči politiki ali celo eni sami osebi,« je za Direkt3d dejal eden od madžarskih uradnikov evropske komisije, ki ga je služba IH poskušala rekrutirati.

Preiskava je razgalila delovanje tajne madžarske obveščevalne mreže v Bruslju. FOTO: Marton Monus/Reuters

Po njegovih besedah motivacija za temi operacijami ni bila več zaščita madžarskih nacionalnih interesov, temveč utrjevanje politične in gospodarske moči Orbánove vlade.

»Oba sva Madžara, delava za isti cilj«

Metode, ki so jih uporabljali madžarski agenti, so bile po pisanju Direkt36 presenetljivo drzne in hkrati amaterske.

Glavne tarče so bili madžarski državljani, zaposleni v evropski komisiji, evropskem parlamentu in drugih institucijah.

Služba IH je po pričevanju virov sistematično »profilirala« vse Madžare z dostopom do potencialno zanimivih informacij. Preverjali so njihovo preteklost, socialne stike in morebitne ranljivosti, nato pa so jih k stiku povabili agenti, ki so delovali pod diplomatsko krinko na Stalnem predstavništvu Madžarske pri EU.

Eden najbolj zgovornih primerov je zgodba o agentu, v članku poimenovanem »V.«, ki je bil uradno diplomat, v resnici pa vodja lokalne vohunske mreže, tako imenovane rezidenture.

Evropska komisija je v četrtek sprožila interno preiskavo zaradi obtožb o vohunjenju. FOTO: Yves Herman/Reuters

Več let se je redno sestajal z madžarskim uradnikom komisije, običajno v bruseljskih parkih. Sprva so bili pogovori prijateljski, nato pa je V. prestopil mejo in uradniku ponudil v podpis dokument, s katerim bi ta postal uradni »tajni sodelavec« službe IH.

Ko je ugotovil, da denar ne bo prava motivacija, mu je ponudil financiranje za organizacijo, ki je bila uradniku pri srcu, in obljubil, da bodo denar »že nekako uredili« prek drugega državnega organa.

Ponudba je uradnika, kot je dejal za Direkt36, »zadela kot hladen tuš« in jo je odločno zavrnil.

Podobno izkušnjo opisuje drug uradnik komisije, ki se je ukvarjal s področjem, na katerem so se dogajale napetosti med Brusljem in Budimpešto.

Njega je, kot je razkril za Direkt36, leta 2014 pod pretvezo posveta na zunanjem ministrstvu v Budimpešto povabil agent »E.«, ki je na stalnem predstavništvu skrbel za varnostna vprašanja.

Sestanek, sprva napovedan na ministrstvu, je bil v zadnjem trenutku prestavljen v kavarno nakupovalnega središča, kjer se je prikazala le ena oseba.

Pritisk iz Budimpešte je povzročil, da so agenti postajali vse bolj neprevidni. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Agent »D.« se je predstavil kot uslužbenec ministrstva brez uradnega naziva in je uradnika prosil, naj mu priskrbi interne, nezaupne dokumente komisije. Svoj poskus je utemeljil z apelom na patriotizem: »Oba sva Madžara, delava za isti cilj.« Tudi ta poskus se je končal z odločnim »ne«.

Madžarski vohun v protiobveščevalni enoti EU

Absurdnost madžarskih operacij je po navedbah virov za Direkt36 dosegla vrhunec, ko je bil agent »E.«, isti, ki je poskušal rekrutirati uradnike komisije, pozneje kot nacionalni strokovnjak poslan na delo v eno od varnostnih služb EU, katere naloga je bila prav preprečevanje tovrstnih infiltracij.

Madžarska uradnika, ki sta ga prepoznala, sta pretresena pisala varnostnemu oddelku komisije, a je bil njun opozorilni klic po njunih besedah preslišan z utemeljitvijo, da zadeva ni resna. »Sistem EU preprosto ni pripravljen na to, da se ena od držav članic začne obnašati sovražno,« je situacijo pojasnil vir iz evropske komisije za Direkt36.

Várhelyijevo veleposlaništvo in pritisk iz Budimpešte

Vohunske dejavnosti so po pričevanjih virov, ki jih navaja Deutsche Welle, postale še posebej agresivne med letoma 2015 in 2019, ko je Stalno predstavništvo Madžarske pri EU vodil Olivér Várhelyi, sedanji evropski komisar.

Vohunske dejavnosti naj bi bile posebej agresivne, ko je Stalno predstavništvo Madžarske vodil Olivér Várhelyi. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Várhelyi, znan po svoji absolutni zvestobi Orbánu, je bil uradno nadrejeni približno pol ducata obveščevalcem, ki so delovali pod diplomatsko krinko.

Čeprav menda ni neposredno sodeloval v operacijah, je bil kot vodja predstavništva po trditvah virov za Direkt36 seznanjen z njihovim delovanjem in je bil tudi eden od končnih uporabnikov zbranih informacij.

Vse skupaj pa se je začelo rušiti zaradi pritiska iz Budimpešte. Takratni minister v kabinetu predsednika vlade János Lázár, ki je nadzoroval službo IH, je od bruseljske mreže zahteval hitre rezultate.

Zaradi kratkih rokov so agenti, vključno z vodjo V.-jem, postajali vse bolj neprevidni. Kot navajajo viri za Direkt36, so začeli kršiti osnovna pravila obveščevalnega dela, kot je uporaba nezaščitenih sporočil SMS za dogovarjanje o stikih in opuščanje varnostnih preverjanj pred sestanki.

Metode madžarskih agentov so bile presenetljivo drzne in hkrati amaterske. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Posledično so bili kmalu razkriti. »V kratkem času so vsi vedeli, da je V. iz službe IH,« je povedal eden od virov. Njegov padec je sprožil domino efekt, ki je uničil celotno mrežo.

Od modre do vijolične države

Madžarski vohunski polom je pustil posledice. Čeprav belgijske obveščevalne službe po informacijah časnika De Tijd še vedno uradno obravnavajo Madžarsko kot »modro državo« oziroma zaveznico, jo v zakulisju vse pogosteje označujejo za »vijolično« – nekje na pol poti med partnerico in sovražno državo, kot sta Rusija in Kitajska.

Vzrok za to nezaupanje ni zgolj bruseljska afera, temveč predvsem vse bolj odprta prokremeljska politika Orbánove vlade. Zaradi tega naj bi Belgija in nekatere druge članice že omejile deljenje občutljivih obveščevalnih podatkov z Madžarsko.

Vzrok za nezaupanje do Madžarske ni zgolj bruseljska vohunska afera, temveč predvsem vse bolj odprta prokremeljska politika Orbánove vlade. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Medtem ko Budimpešta uradno krepi svojo diplomatsko prisotnost v Bruslju, med drugim z odprtjem prestižne Madžarske hiše nasproti urada belgijskega premiera, belgijske službe njihove dejavnosti spremljajo s povečano pozornostjo.