Medtem ko sta se kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin že srečala v Shenzhenu, kjer se jima bo jutri pridružil ameriški predsednik Donald Trump, pa odnose med ZDA in Kitajsko dodatno zaostruje domnevna vohunska afera, poroča BBC.

Zaradi nje je s položaja glavnega izvršnega direktorja Nvidie odstopil Jensen Huang. Ameriške obveščevalne službe domnevajo, da je bila Huangova zunajzakonska partnerica singapurska podjetnica Alice Huang – ženi se je opravičil za nezvestobo – povezana s kitajsko obveščevalno službo. Huangova naj bi za kitajske obveščevalne službe prek razmerja z direktorjem Nvidie Huangom pridobivala občutljive informacije o ameriški tehnologiji umetne inteligence in naprednih čipih, vendar te domneve niso dokazane. Ameriški senatorji načrtujejo preiskave padlega prvega moža Nvidie, primer preiskuje tudi zvezni preiskovalni urad FBI.

Afera je v Washingtonu znova okrepila pozive k strožjemu omejevanju izvoza naprednih ameriških čipov na Kitajsko, ki jih Peking nujno potrebuje za razvoj umetne inteligence, navaja BBC. Trumpova administracija je že uvedla dodatne omejitve za kitajska podjetja, ki do ameriških čipov dostopajo prek podatkovnih centrov v tretjih državah.

Danes sta se že srečala in pogovarjala Putin in Xi. FOTO: Sergei Bobylyov/Reuters

Xi in Putin začela pogovore na Kitajskem Kitajski predsednik Xi Jinping se je danes v Shenzhenu sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in sicer pred četrtkovim zgodovinskim tristranskim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ob robu vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC). Ruski predsednik Vladimir Putin se je ob srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom zavzel za oblikovanje »pravičnejšega sistema svetovne ureditve« in pohvalil sodelovanje med državama. Izrazil je prepričanje, da bo četrtkovo tristransko srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki naj bi danes prispel v Shenzhen, koristno za iskanje kompromisov glede političnih, gospodarskih in varnostnih interesov velesil. Pozval je k dialogu namesto ultimatov ter kritiziral zahodne sankcije proti Rusiji, ki so po njegovem mnenju spodletele in škodovale predvsem državam, ki so jih uvedle. Čeprav Ukrajina predvidoma ne bo med osrednjimi temami tristranskega srečanja, v Kijevu opozarjajo na nevarnost ponovitve jaltske konference iz leta 1945, ko so velesile odločale o povojni ureditvi Evrope. Voditelji naj bi se posvetili predvsem strateškim odnosom, jedrskemu razoroževanju in vojni v Iranu. Kitajska želi vrh Apeca izkoristiti tudi za utrditev svojega položaja v svetovnem gospodarstvu. Xi je pri tem opozoril na naraščanje trgovinskih ovir in pozval h krepitvi svobodne trgovine.

Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping. FOTO: Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Peking očitke zavrača

Peking očitke o vohunjenju zavrača kot poskus upravičevanja tehnološke blokade. Zaplet ogroža tudi nedavno ameriško odločitev, da Kitajski dovoli nakup Nvidiinih procesorjev H200, za kar si je prizadeval prav Huang. Analitiki opozarjajo na možnost novega zaostrovanja trgovinskih in tehnoloških odnosov, pri čemer bi Kitajska lahko odgovorila z omejitvami izvoza redkih zemelj. Kljub napetostim imata Trump in Xi močne gospodarske in politične razloge za nadaljevanje dialoga, saj želita pred iztekom trgovinskega premirja januarja doseči nov dogovor.

Ameriški tehnološki velikan Nvidia je kljub odhodu soustanovitelja in dolgoletnega glavnega izvršnega direktorja dosegel rekordne poslovne rezultate. Četrtletni prihodki so se v primerjavi z istim obdobjem lani podvojili na 115,8 milijarde dolarjev, dobiček je dosegel 65 milijard dolarjev, prihodki iz podatkovnih centrov pa 107 milijard dolarjev. Delnice podjetja so se po objavi rezultatov podražile za 4,8 odstotka.

Iščejo novega stalnega direktorja

Čeprav je Huang, ki je odstopil zaradi domnevnih zunajzakonskih razmerij, dejal, da se je pripravljen vrniti, je predsednik upravnega odbora Harvey Jones zatrdil, da ga podjetje ne namerava ponovno imenovati.

Začasna glavna izvršna direktorica Colette Kress je poudarila, da poslovanje poteka nemoteno, povpraševanje po infrastrukturi za umetno inteligenco pa še naprej raste. Nvidia za prihodnje četrtletje napoveduje 13-odstotno rast prihodkov, medtem ko upravni odbor išče novega stalnega direktorja. Podjetje je obenem potrdilo ustavitev dobav naprednih procesorjev hopper na Kitajsko, vendar razlogov za odločitev ni pojasnilo.