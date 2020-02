Vojaka, ki je ubil 26 ljudi, so varnostne sile ubile

FOTO: Soe Zeya Tun/Reuters

Tajskega vojaka, ki je v strelskem pohodu ubil najmanj 26 ljudi, 57 pa jih je ranil , so varnostne sile po celonočni operaciji ubile.»Ne vemo, zakaj je to storil. Vse kaže, da se mu je zmešalo,« je po poročanju tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik tajskega obrambnega ministrstva. Med žrtvami strelskega pohoda so tudi civilisti, najmlajša žrtev pa je 13-letni deček.»Gre za nikoli videni dogodek na Tajskem in želim, da je to zadnjič, da se je zgodilo kaj takega,« je dejal tajski premier. Premier, ki je bil nekdaj načelnik generalštaba tajske vojske, je povedal, da naj bi imel napadalec ​»osebne težave«, in sicer zaradi sporne prodaje hiše.Kot poročajo tamkajšnje oblasti, je mlajši vojak okoli 15. ure po lokalnem času v vojaškem oporišču sprva ustrelil svojega nadrejenega in še nekaj drugih vojakov, ukradel več pušk in strelivo, ter se odpravil v petnajst kilometrov oddaljeni trgovski center Terminal 21, kjer je strelski pohod nadaljeval.Območje okoli sedemnadstropnega nakupovalnega središča so policisti obkolili, napadalca pa so onesposobili šele po sedemnajstih urah. Napadalčev profil na Facebooku, kjer je napovedal in v živo prenašal napadalski pohod, so že odstranili. »Na Facebooku ni prostora za ljudi, ki storijo takšne grozljivosti, niti ne dovolimo ljudem, da bi podprli takšne napade,« je sporočil predstavnik podjetja.