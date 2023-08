Vojaška hunta 63-letnega Bazouma drži v izolaciji

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo izrazil veliko zaskrbljenost nad, kot je dejal, klavrnimi življenjskimi razmerami v priporu nigrskega predsednika Mohameda Bazouma, ki ga je vojaška hunta odstavila konec julija. Znova je pozval, naj ga tako izpustijo in vrnejo na položaj voditelja države.

Televizija CNN je v sredo poročala, da hunta 63-letnega Bazouma drži v izolaciji. V sporočilih, ki naj bi jih izvoljeni predsednik poslal prijatelju, je menda zapisal, da je prikrajšan za vse človeške stike in da mu nihče ne dobavlja hrane in zdravil.

V izjavi ZN je Guterres obsodil »klavrne življenjske razmere, v katerih domnevno živijo Bazoum in člani njegove družine«. Izrazil je zaskrbljenost nad njihovim zdravjem in varnostjo ter znova pozval k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi ter vrnitvi Bazouma na položaj.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je v sredo opozoril, da ruska najemniška vojaška skupina Wagner izkorišča trenutno nestabilnost v Nigru. Vendar je obenem ocenil, da niti Wagner niti Rusija najverjetneje nista načrtovala oziroma sodelovala pri državnem udaru v tej afriški državi.

Podpornik predsednika Mohameda Bazouma FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Nigrska hunta je Bazouma odstavila 26. julija, suspendirala ustavo in razpustila državne institucije. Dotedanji poveljnik nigrske predsedniške garde, general Abdourahman Tchiani pa se je razglasil za novega voditelja države.

Združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) je proti državi uvedlo sankcije. Postavilo ji je tudi ultimat za vrnitev Bazouma na oblast in ob njegovem neupoštevanju zagrozilo z vojaškim posredovanjem. Ultimat se je iztekel v nedeljo, hunta pa ga ni upoštevala. Kljub temu Ecowas menda za zdaj ne načrtuje posredovanja. Skupina se bo znova sestala danes v nigerijski prestolnici Abuja.

Več držav, med njimi ZDA, Velika Britanija in Francija, so po udaru iz Nigra evakuirale del diplomatskega osebja, deloma pa tudi svoje državljane. To je sicer že peti državni udar v tej državi od njene osamosvojitve leta 1960.