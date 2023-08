Vojaška hunta v Nigru zaprla zračni prostor nad državo

Vojaška hunta v Nigru je danes zaradi »nevarnost posredovanja« do nadaljnjega zaprla zračni prostor nad državo. V nedeljo se je namreč iztekel ultimat za vrnitev izvoljenega predsednika Mohameda Bazouma, ki ga je hunti pred tednom dni postavilo Združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) in ob njegovem neupoštevanju zagrozilo s vojaškim posredovanjem.

Zaradi grožnje posredovanja, ki v luči priprav sosednjih držav postaja vse bolj jasna, je zračni prostor Nigra od danes do nadaljnjega zaprt za vsa letala, je tik pred iztekom roka za vrnitev Bazouma na oblast sporočila hunta, pri čemer ni navedla, za katere države naj bi šlo.

»Vsaka vpletena država bo obravnavana kot sovražnica,« je opozorila v izjavi in zagrozila, da bo vsak poskus kršitve prepovedi naletel na »odločen in takojšen odziv«. Njen tiskovni predstavnik je pri tem sporočil, da so oborožene sile pripravljene, poroča britanski BBC. Podporo hunti v Nigru sta pred tem že izrazila sosednja Mali in Burkina Faso, kjer prav tako vladata hunti. Državi sta napovedali, da bo mednarodno vojaško posredovanje v Nigru zanju pomenilo vojno napoved.

Oborožene sile so pripravljene FOTO: AFP

Medtem so na ulicah prestolnice Nigra Niamey v nedeljo znova potekale demonstracije v podporo udaru, ki ga je hunta izvedla 26. julija. Na tamkajšnjem stadionu so množico pozdravili voditelji zdaj vladajočega Nacionalnega sveta za zaščito domovine (CNSP). Na prizorišču je bilo med drugim videti portrete voditeljev CNSP ter ruske zastave.

Načelniki generalštabov držav Ecowasa so se v petek dogovorili o načrtu morebitnega posredovanja v Nigru, ki mu sicer niso naklonjeni in si želijo dogovorne rešitve za državo. Združenje je sicer zaradi udara proti državi že uvedlo tudi sankcije, več držav, med njimi ZDA, Velika Britanija, Francija, pa so iz Nigra že evakuirale del diplomatskega osebja, deloma pa tudi svoje državljane.