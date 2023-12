Vojaške skrivnosti na trgu vohunov

V nadaljevanju preberite:

Za Xi Jinpinga je bilo porazno to, da je opozorilo o povezavi zunanjega ministra s sorodniki poveljnikov raketnih sil in zahodnimi tajnimi službami prišlo od Rusov. Visoki funkcionar iz vlade predsednika Vladimirja Putina je imel vse podatke o dejavnostih med obema ministroma. Oba je kitajski predsednik celo osebno izbral kot zaupanja vredna moža med vojaškimi oficirji, ki so odgovorni za najbolj kočljiv program iz kompleksa kitajske obrambe ter britanske in ameriške tajne službe. Nekateri viri, ki so s to afero bolje seznanjeni, zdaj celo trdijo, da je Qin Gang mrtev, niso pa prepričani, ali je naredil samomor ali so ga ubili med preiskavo.

Ni treba posebej poudarjati, da je afera, zaradi katere sta padla dva ministra, hkrati povzročila »prečesavanje«, in to tako v vojski kot v državnih organih, zlasti tistih, ki so povezani z nacionalno varnostjo. Vsi kadri, ki so bili tesno povezani z Američani, so zdaj pod povečevalnim steklom, saj si Xi Jinping ne more dovoliti še ene takšne afere.

Najbolj boleče je vprašanje, koliko lahko vrhovni poveljnik sploh še zaupa svoji vojski. Je mogoče govoriti o napadu na Tajvan, če generali na najvišjih položajih prodajajo tajnosti o lastnem jedrskem in raketnem programu, in to Američanom? Kakšen voditelj je Xi Jinping, če to počnejo posamezniki, ki jih je sam izbral in imenoval na najvišje funkcije?