Vojaški državni udar, ki so ga vsi pričakovali

Skupina malijskih vojakov, ki je pod vodstvom polkovnika majorja Isamela Wagua v torek zvečer izvedla državni udar, se je danes zavezala, da bo »v zglednem času« izvedla volitve (predsedniške in parlamentarne) ter ob tem civilno družbo in dosedanjo opozicijo, ki je puč na čelu z gibanjem 5. junija večinoma pozdravila, pozvala k aktivni vključitvi v oblikovanje bolj demokratične prihodnosti države, ki je že skoraj devet let v delnem vojnem stanju in varnostnem ter ­gospodarskem kaosu.Tokratni vojaški državni udar je bil precej mehkejši kot pred sedmimi leti, ko je po izbruhu vojne na severu države med tuareškimi uporniki ...