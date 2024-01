Vojaški koledar, posebni vlak in dvignjene roke

V nadaljevanju preberite:

Ofenziva za skrajno desno prevlado se je že začela, predsednica vlade jo gradi in utrjuje vsak dan. Hote ali nehote je vanjo vpletena tudi Slovenija. Enotnost koalicije je namreč mogoče graditi tudi na vlaku, ki bo vozil po državi in oznanjal krivice zaradi fojb. Desetega februarja, ko se Italija z državnim praznikom spominja fojb in eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, bo namreč iz Trsta krenil poseben vlak, ki bo dva tedna potoval po Italiji, so sporočili v tržaškem Primorskem dnevniku.

Vlak, katerega pobudnik je minister za kulturo Gennaro Sangiuliano, se bo ustavljal v vseh mestih, od severa do juga. Prispeval bo k spoznavanju resnic o tem, kako so bili Italijani po drugi svetovni vojni žrtve slovanske krvoločnosti, izgubili so ozemlje na vzhodni strani Jadrana, ker so bili Italijani, pobijali so jih in metali v kraške jame, ki jim pravijo fojbe.