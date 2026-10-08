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    Vojaški poraz hutijevcev si je težko predstavljati

    Savdsko vodena ofenziva proti hutijevcem je tvegana taktična poteza, katere razplet je odvisen od dogajanja v Iranu.
    Privrženci hutijevskih oblasti na shodu za novačenje borcev v Sani. Foto Mohammed Huwais/AFP
    Galerija
    Privrženci hutijevskih oblasti na shodu za novačenje borcev v Sani. Foto Mohammed Huwais/AFP
    Boštjan Videmšek
    8. 10. 2026 | 17:00
    5:51
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    Spopadi v Jemnu se zaostrujejo. Jemenske vladne sile so z vojaškim letalstvom Savdske Arabije ter obveščevalno-logistično pomočjo Velike Britanije in ZDA v ponedeljek začele ofenzivo proti hutijevcem, ki so v zadnjih treh tednih zasedli strateško pomemben del jemenske obale Rdečega morja in prevzeli nadzor nad ožino Bab al Mandab, »rezervno« Hormuško ožino. Vprašanja in odgovori:

    Zakaj so v Jemnu ponovno izbruhnili spopadi?

    Julija je Savdska Arabija bombardirala letališče v Sani pod nadzorom hutijevcev – na letalu so bili njihovi voditelji, ki so se vračali s pogreba iranskega ajatole Alija Hameneija. Hutijevci so odgovorili s protinapadom na cilje v savdski kraljevini in končali štiriletno obdobje sorazmernega miru. Razlogi za ponovni izbruh spopadov so tesno povezani z ameriško-izraelsko vojno v Iranu. Ne le zato, ker so šiitski hutijevci iranski zavezniki in pogosto tudi podizvajalci, ampak tudi zaradi dogajanja v Hormuški ožini, ozkem in nevarno vnetem grlu svetovnih energetskih poti.

    S prevzemom nadzora nad ožino Bab al Mandab, ki Indijski ocean prek Rdečega morja, Sueškega prekopa in Sredozemlja povezuje z Atlantikom, so hoteli jemenski uporniki, ki sicer nadzirajo več kot polovico države, okrepiti strateške pozicije in poslati jasno sporočilo Savdski Arabiji. Ta je leta 2015 z ZDA in nekaterimi evropskimi državami začela silovite letalske napade na Jemen, a hutijevcev niti približno ni porazila.

    Zdi se, da si želijo Savdijci, tudi v kontekstu prestižnega sunitsko-šiitskega in naftnega spopada za regionalno prevlado, prek lokalnih zaveznikov – oblasti, ki jih priznavajo tudi Združeni narodi – močno spremeniti razmere na terenu in dokončno poraziti šiitske upornike. To je zelo nevaren, tudi nerealističen načrt.

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