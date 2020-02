Vojaški predstavniki v Ženevi o možnostih za premirje 

Reševanje konflikta v Libiji je bila osrednja tema pogovorov med predstavniki libijske vlade narodne enotnosti, ki jo priznavajo Združeni narodi (ZN), in njej nasprotujoče libijske narodne vojske generala. Haftarjeve sile si od aprila lani prizadevajo zavzeti Tripoli, spopadi pa potekajo v neposredni okolici mesta.Pogovori o premirju, ki so se danes začeli v Ženevi, so potekali v formatu 5+5 (pet vojaških predstavnikov obeh strani) ob prisotnosti posebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN in vodje podporne misije ZN v Libiji. Današnji začetek pogovorov prihaja po januarski mednarodni konferenci o Libiji v Berlinu , na kateri so se predstavniki dvanajstih držav zavzeli za prenehanje vmešavanja v oboroženi konflikt v Libiji s finančno pomočjo oziroma podporo borcev ter za spoštovanje embarga na uvoz orožja v Libijo, ki ga predvidevajo resolucije varnostnega sveta ZN.Da so bile obljube iz Berlina sklenjene s figo v žepu, je na zasedanju varnostnega sveta ZN minuli teden opozoril Salame. Po navedbah medijske hiše Al Džazira je izrazil prepričanje, da države še vedno stavijo na vojaško rešitev konflikta, ki je po navedbah tiskovne agencije Reuters z domov pregnal več kot 150.000 ljudi. Medtem ko Haftarja med drugim podpirajo Egipt, Jordanija, Francija, Rusija in Združeni arabski emirati, Turčija stoji na strani vlade v Tripoliju.