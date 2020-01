Vojna in mir svetovnih razsežnosti

Še preden so kitajski in ameriški pogajalci vzeli v roke pero, da bi podpisali »prvo fazo« trgovinskega sporazuma, so se evropske in azijske borze pozitivno odzvale na čedalje verjetnejšo možnost ublažitve, če že ne celo konec carinske vojne med največjima gospodarskima silama.Dobra napoved lepših dni je bilo že to, da je ameriško finančno ministrstvo v ponedeljek umaknilo Kitajsko s seznama valutnih manipulatorjev, kar je bila jasna poteza dobre volje v času, ko je v Washington pripotoval kitajski namestnik premiera Liu He.Analitiki proučujejo možnosti za sklenitev »druge faze«, in čeprav se vsi spotikajo ob najvišjo ...