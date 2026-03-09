Vojna lahko traja večno, val terorizma ne bo presenečenje

Čeprav je Izrael s pomočjo Združenih držav Amerike z ostrimi raketnimi napadi na Iran pokazal obveščevalno in vojaško premoč, nejasni politični in vojaški cilji napada pri ameriških zaveznicah na Zahodu ne vzbujajo zaupanja, da je največja vojaška sila na svetu dobro premislila, v kaj se spušča. »Vojne ne bo konec, ko bo Trump hotel. In ne bo je konec tam, kjer si bo on želel,« je v pogovoru za Delo opozoril britanski vojaški analitik Keir Giles.

»Ponosni lastnik 25 milijonov ljudi boste. V lasti boste imeli vse njihove upe, težnje in težave. Vse boste imeli.« S temi besedami je upokojeni ameriški general in tedanji ameriški državni sekretar Colin Powell leta 2002 prepričeval tedanjega ameriškega predsednika Georga W. Busha, naj ne napade Iraka, saj bo, če ga bo razbil, prevzel odgovornost za življenja tamkajšnjih ljudi, tako kot kupec, ki v trgovini s porcelanom razbije izdelke in mora plačati za črepinje. Invazija na Irak se je leto dni pozneje zgodila, nato pa se je pokazalo, da Irak ni imel orožja za množično uničevanje, kar je bil glavni razlog za invazijo. Razsuti Irak je postal vir radikalizacije, ki je še leta po invaziji ustrahovala regijo ter zahtevala srhljiv krvav davek.