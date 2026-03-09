  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Vojna lahko traja večno, val terorizma ne bo presenečenje

    Če vodstvo ZDA ima načrt, je ta slab ali dobro skrit, vojna je pahnila Ukrajino v položaj rešiteljice pred iranskimi brezpilotniki.
    Ker so napadalci v Iranu prestopili številne rdeče črte, se ne smejo čuditi, če se bodo v iranskih vrstah še bolj povezali in njihova volja za obrambo okrepila kljub močnemu nasprotovanju teokraciji. Foto Majid Asgaripour/Reuters
    Ker so napadalci v Iranu prestopili številne rdeče črte, se ne smejo čuditi, če se bodo v iranskih vrstah še bolj povezali in njihova volja za obrambo okrepila kljub močnemu nasprotovanju teokraciji. Foto Majid Asgaripour/Reuters
    Novica Mihajlović
    9. 3. 2026 | 05:00
    6:34
    Čeprav je Izrael s pomočjo Združenih držav Amerike z ostrimi raketnimi napadi na Iran pokazal obveščevalno in vojaško premoč, nejasni politični in vojaški cilji napada pri ameriških zaveznicah na Zahodu ne vzbujajo zaupanja, da je največja vojaška sila na svetu dobro premislila, v kaj se spušča. »Vojne ne bo konec, ko bo Trump hotel. In ne bo je konec tam, kjer si bo on želel,« je v pogovoru za Delo opozoril britanski vojaški analitik Keir Giles.

    »Ponosni lastnik 25 milijonov ljudi boste. V lasti boste imeli vse njihove upe, težnje in težave. Vse boste imeli.« S temi besedami je upokojeni ameriški general in tedanji ameriški državni sekretar Colin Powell leta 2002 prepričeval tedanjega ameriškega predsednika Georga W. Busha, naj ne napade Iraka, saj bo, če ga bo razbil, prevzel odgovornost za življenja tamkajšnjih ljudi, tako kot kupec, ki v trgovini s porcelanom razbije izdelke in mora plačati za črepinje. Invazija na Irak se je leto dni pozneje zgodila, nato pa se je pokazalo, da Irak ni imel orožja za množično uničevanje, kar je bil glavni razlog za invazijo. Razsuti Irak je postal vir radikalizacije, ki je še leta po invaziji ustrahovala regijo ter zahtevala srhljiv krvav davek.

    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    IRGC: Napad na Iran ni dosegel ničesar razen prelivanja krvi civilistov

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    8. 3. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

    V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
    Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault clio: kaj res zmore z novim hibridnim pogonom?

    Francoski tekmec je večji, na pogled drugačen. Kombinacija elektrike in bencina kot vrh ponudbe
    Gašper Boncelj 11. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mestna rivala

    Milan dobil še drugi derbi della Madonnina, Inter poražen prvič po novembru

    Inter klju poraazu še vedno vodi s 67 točkami, Milan jih ima 60. Sandi Lovrić znova ostal brez nastopa za Verono.
    9. 3. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Iran: za novega vrhovnega voditelja imenovali Hameneijevega sina

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    9. 3. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Svit Stefanija bo morilec Metod

    Nova serija, ki jo je režiral Tomaž Gorkič, prinaša zgodbo o morilcu, ki so jo navdihnili dogodki iz naše preteklosti.
    9. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: pomlad na krožniku s čemažem in koprivami

    Preprosta, sezonska kuhinja, ki slavi pomlad: divje rastline, domače sestavine in jedi, ki so hkrati hranljive, tople in nezahtevne za pripravo.
    Odprta kuhinja 9. 3. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Iran: za novega vrhovnega voditelja imenovali Hameneijevega sina

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    9. 3. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Svit Stefanija bo morilec Metod

    Nova serija, ki jo je režiral Tomaž Gorkič, prinaša zgodbo o morilcu, ki so jo navdihnili dogodki iz naše preteklosti.
    9. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: pomlad na krožniku s čemažem in koprivami

    Preprosta, sezonska kuhinja, ki slavi pomlad: divje rastline, domače sestavine in jedi, ki so hkrati hranljive, tople in nezahtevne za pripravo.
    Odprta kuhinja 9. 3. 2026 | 06:55
    Preberite več
