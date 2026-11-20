Vojna v Ukrajini se nadaljuje, diplomatska igra velikih sil pa vse bolj spreminja razmerja v svetu. Rusija kljub ogromnim izgubam ne popušča, Ukrajina se brani z vse bolj izpopolnjenimi brezpilotnimi sistemi, Evropa pa poskuša ohraniti enotnost in podporo Kijevu. Toda kdo v resnici določa pogoje za konec vojne? In kakšno vlogo pri tem sploh še ima Evropa? V Delovem studiu smo gostili Jeleno Juvan, predstojnico Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede, s katero smo analizirali razmere na vzhodni fronti, diplomatske igre Putina, Trumpa in evropskih voditeljev ter vse bolj negotovo prihodnost evropske varnosti. Juvanova opozarja, da optimizma glede konca vojne ni veliko. »Vse pelje v to, da bo Ukrajina morala popustiti, predvsem pa, da bo tako Ukrajina kot tudi zahodne države ...