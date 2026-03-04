Vojna, nasledstvo in nevaren preizkus dveh mitov o Iranu

Amerika stavi na zlom Irana, Iranci na vzdržljivost.

Vse od islamske revolucije leta 1979 so odnose med ZDA in Iranom pogosto zaznamovali nasprotujoči si miti. Islamska republika je sovraštvo do »velikega satana« videla kot ključno za svoje preživetje. Amerika je videla režim, ki je bil nenehno na robu propada, in državo, pripravljeno na spremembe. Nič zato, če je bil iranski boj z Ameriko vir nenehnega gorja in če je režim preživel skoraj pol stoletja. Miti so ostali. Vojna, ki se je začela 28. februarja, bo pokazala, kateri od mitov drži. Amerika upa, da bo lahko hitro zamenjala režim, ki so ga oslabila leta protestov, vojne in gospodarske krize. Donald Trump je Irance pozval, naj »prevzamejo vlado«. Izrael in Amerika sta likvidirala več političnih in vojaških voditeljev, med njimi ajatolo Alija Hameneja, iranskega vrhovnega voditelja. ...