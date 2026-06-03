Vojna posegla v Putinov veliki mednarodni dogodek

Prvi dan mednarodnega gospodarskega foruma, ki ga že devetindvajsetič gosti Sankt Peterburg, je zaznamovala svojevrstna dobrodošlica: obsežen napad ukrajinskih brezpilotnih letal, zaradi katerih so za nekaj časa zaprli tudi tamkajšnje mednarodno letališče in izključili mobilni internet. Toda tamkajšnje oblasti so zagotovile, da bo za varnost poskrbljeno, nastop ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem naj ne bi govoril le o gospodarskih, temveč tudi o globalnih političnih vprašanjih, je napovedan za petek.