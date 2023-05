Vojna se je preselila tudi na rusko ozemlje

V nadaljevanju preberite:

V Grajvoronski oblasti tik ob ukrajinski meji so včeraj že drugi dan potekali spopadi med ruskimi milicama Legija Svoboda Rusije in Ruski prostovoljski korpus na eni ter ruskimi vladnimi silami na drugi strani. Ruske sabotažne enote so na rusko ozemlje iz Ukrajine vdrle v ponedeljek. Ukrajinske oblasti še vedno zanikajo kakršno koli povezavo z milicama, ki sta bili v preteklosti povezani s skrajno desnimi skupinami v Ukrajini, ruske oblasti pa so sprožile preiskavo o terorističnih dejanjih. Ruskim silam je po lastnih trditvah uspelo izgnati vse domnevne saboterje.

Do vdora ruskih protivladnih enot na strateško izjemno pomembno rusko obmejno ozemlje, preko katerega potekajo oskrbovalne poti ruske okupacijske vojske, je prišlo v izjemno pomembnem trenutku. Pomlad se namreč hitro izteka, tako imenovana velika ukrajinska pomladanska protiofenziva pa se še ni zares začela.