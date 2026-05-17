Trump spet v svojem slogu: Za Iran ura tiktaka

Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova posvaril Iran, da od njega ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro privolil v mirovni sporazum. »Za Iran ura tiktaka in bolje je, da se premaknejo, HITRO, sicer od njih ne bo ostalo nič,« je Trump zapisal na svoji platformi Truth Social in dodal: »ČAS JE POMEMBEN!«.

Washington, ki je v konfliktu s Teheranom, odkar so ameriške in izraelske sile 28. februarja začele z obsežnimi napadi na Islamsko republiko, se po poročanju AFP trudi, da bi izstopil iz slepe ulice in dosegel kakršenkoli napredek pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila visok dvig cen energije. Vojna je privedla do učinkovite blokade Hormuške ožine, skozi katero gre približno 20 odstotkov svetovnega izvoza nafte.

Iranske oblasti pred kakršnimkoli širšim mirovnim sporazumom zahtevajo trajno prekinitev ognja v Libanonu, Trump pa je razočaran nad tem, da Teheran zavrača dogovor pod njegovimi pogoji.

Izraelski vojaški uradnik je danes dejal, da je Hezbolah konec tedna na Izrael in njegove enote izstrelil okoli 200 izstrelkov, kljub temu, da sta se Izrael in Libanon dogovorila o podaljšanju prekinitve ognja.

ZBIRNO: VOJNA V IRANU

Washington in Teheran sta se 8. aprila dogovorila za premirje, vendar so mirovna pogajanja zastala, občasni napadi pa se nadaljujejo. V nedeljo so iranski mediji poročali, da ZDA niso naredile nobenih konkretnih koncesij v zadnjem odgovoru na z njihove strani predlagani program pogajanj o koncu vojne.

Iranska tiskovna agencija Fars je sporočila, da je Washington predstavil seznam petih točk, ki vključuje zahtevo Iranu, da obdrži samo eno jedrsko lokacijo in prenese svoje zaloge visoko obogatenega urana v ZDA.