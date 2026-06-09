Izrael in Iran prekinila napade, Trump Netanjahuja opozoril, da lahko ostane sam

Po medsebojnih napadih v nedeljo in ponedeljek, prvič po aprilskem premirju, sta Iran in Izrael sporočila, da sta napade zaustavila. Iran je namreč v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete kot odgovor na izraelski napad na Bejrut. Izrael je nato v zgodnjih jutranjih urah ponedeljka napadel cilje, za katere trdi, da so vojaški objekti v Islamski republiki Iran.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek dejal, da Izrael »za zdaj« ne izvaja novih napadov. Ob tem je poudaril, da boj proti Iranu in Hezbolahu še ni končan, poroča BBC. Netanjahujeva izjava je sledila po tem, ko so iranske oborožene sile sporočile, da so po »hudem odgovoru na izraelske napade« svoje operacije ustavile.

Ob novih morebitnih napadih z izraelske strani pa je Teheran zagrozil s še bolj ostrimi in uničujočimi napadi. Tudi v Libanonu, kjer se izraelske sile spopadajo s proiranskim gibanjem Hezbolah. Izraelski obrambni minister je v ponedeljek dejal, da bo Izrael nadaljeval z operacijami proti Hezbolahu v Libanonu in napadel Bejrut, če bo to militantno islamistično gibanje napadlo Izrael. »Vsak iranski poskus povezovanja Libanona in Irana ter napada na Izrael bo naletel na veliko silo, kot se je zgodilo v nedeljo,« je dejal Israel Katz.

Na Trumpovo zahtevo

Donald Trump je v pogovoru za BBC sicer zanikal, da bi izraelski premier ravnal v nasprotju z njegovimi željami, ko je napade odobril: »Ne, ne. Rakete so že bile v zraku, na poti«. Bela hiša je potrdila, da je Trump Netanjahuja poklical zaradi zaostrovanja razmer. Izraelski uradnik pa je povedal, da je Izrael napade ustavil na Trumpovo zahtevo.

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In kako ga je prepričal, da bo napade zaustavil? Trump je odgovoril, da mu je rekel, da morajo uporabiti zdravo pamet: »Da smo blizu podpisa pomembnega in dobrega sporazuma«. Ob tem je dodal, da ga Netanjahu, ko ga on nekaj prosi, to tudi stori.

Urednica BBC za Severno Ameriko Sarah Smith je v ponedeljek v kratkem, manj kot minuto dolgem telefonskem pogovoru govorila z ameriškim predsednikom o njegovih stikih z izraelskim premierjem pred izraelskimi napadi na Iran.

Po poročanju ameriškega portala Axios je Trump izraelskega premierja opozoril, da bi lahko ostal sam, če bi znova začel vojno z Iranom. »Bibi, bodi previden, sicer boš zelo kmalu ostal sam,« naj bi mu dejal. Medtem pa je Netanjahu v televizijskem nagovoru poudaril, da je Trumpu dejal, da ima »Izrael polno pravico do samoobrambe in da to pravico uresničujejo, kadar je to potrebno«.

Napetosti med Washingtonom in Jeruzalemom

ZDA so v zadnjih tednih pritiskale na Izrael, naj omeji vojaške operacije in omogoči širši dogovor z Iranom, ki naj bi zajel tudi Libanon. Po poročanju Axios in Financial Times je bil Trump nezadovoljen z izraelskimi napadi ter naj bi Netanjahuju sporočil, da bo moral sprejeti ameriški dogovor s Teheranom. Izrael vztraja pri pravici do samoobrambe, Iran pa za zaostritve krivi kršitve premirja in pomorske blokade.

Trump že večkrat 37-krat napovedal skorajšnji dogovor z Iranom

Minilo je več kot dva meseca, odkar je Trump po razglasitvi premirja z Iranom dejal, da sta strani blizu dogovora. Sporazuma še ni, Trump pa je odtlej po analizi CNN najmanj 37-krat zatrdil, da je dogovor tik pred sklenitvijo ali da si ga Iran močno želi.

Prve takšne napovedi segajo v marec, ko je govoril o »velikih točkah soglasja«, čeprav je Iran zanikal, da bi pogajanja sploh potekala. Aprila je večkrat trdil, da je dogovor zelo blizu, da je Iran »pristal na vse« in da bi lahko bil sporazum dosežen »v dnevu ali dveh«.

Napovedi se niso uresničile, a jih je Trump ponavljal tudi maja. Dejal je, da je dogovor »v glavnem usklajen«, da se urejajo le še zadnje podrobnosti in da so ZDA »zelo blizu končnega dogovora«.

Avtor CNN analize ugotavlja, da ni jasnih dokazov, da bi bil sporazum danes bližje kot aprila. Zato Trumpove izjave po njegovem mnenju niso več zanesljiv pokazatelj dejanskega stanja pogajanj.

FOTO: Kawnat Haju/AFP