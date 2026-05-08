    Trump zatrdil, da premirje ostaja v veljavi. Napade označil za »rahlo klofuto«

    Do novih spopadov je prišlo le nekaj ur po navedbah pakistanskih uradnikov, da sta državi blizu začasnega dogovora o ustavitvi konflikta.
    Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da premirje med ZDA in Iranom ostaja v veljavi, čeprav sta strani v četrtek zvečer znova izmenjali ogenj v Hormuški ožini. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    R. I.
    8. 5. 2026 | 07:03
    8. 5. 2026 | 07:08
    ZDA in Iran sta v četrtek zvečer znova izmenjala napade, kar predstavlja doslej najresnejši preizkus enomesečnega premirja med državama. Iran je ZDA obtožil kršitve premirja z napadi na dve ladji v Hormuški ožini in obstreljevanjem civilnih območij, medtem ko Washington trdi, da je šlo za povračilni odziv, poroča Guardian.

    Ameriška vojska je sporočila, da je napadla cilje, povezane z napadi na tri ameriške vojne ladje med plovbo skozi Hormuško ožino. Iranska državna televizija Press TV je medtem poročala, da so razmere na iranskih otokih in obalnih mestih ob ožini po večurnih spopadih znova pod nadzorom.

    Ameriški predsednik Donald Trump je kljub spopadom zatrdil, da premirje ostaja v veljavi, napade pa označil za »rahlo klofuto«. Dejal je tudi, da možnost dogovora med državama še vedno ostaja odprta, in da si »Iran verjetno dogovora želi bolj kot jaz« ter da se dogovor »morda ne bo zgodil, lahko pa se zgodi vsak dan«. 

    Dodaten znak krhkosti premirja je v petek ponudilo obrambno ministrstvo Združenih arabskih emiratov, ki je sporočilo, da njihova zračna obramba prestreza iranske rakete in brezpilotnike, navaja BBC.

    Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je navedlo, da so iranske sile proti ameriškim ladjam uporabile rakete, brezpilotnike in manjša plovila, ZDA pa so nato uničile »prihajajoče grožnje« in napadle iranske vojaške objekte.

    Iran je po drugi strani sporočil, da so ameriški napadi zadeli tudi civilna območja ob južni obali države ter da so iranske sile odgovorile z napadi na ameriške vojaške ladje.

    ZDA pritiskajo na Iran, naj znova odpre Hormuško ožino, pri tem pa povečujejo vojaško prisotnost v regiji. Ameriška vojska je ta teden sporočila, da je uničila več iranskih plovil, raket in brezpilotnikov po napotitvi ameriških vojnih ladij v ožino.

    Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so ZDA uničile več iranskih plovil in opozoril, da bi se lahko Washington brez hitrega dogovora odzval še ostreje. FOTO: AFP

    Cene nafte so po novih spopadih med ZDA in Iranom v Hormuški ožini močno zrasle. Severnomorska nafta brent je med trgovanjem presegla 103 dolarje za sod, ameriška WTI pa se je podražila za skoraj tri odstotke. Trgi se odzivajo predvsem na bojazen pred motnjami v prometu skozi eno ključnih svetovnih energetskih poti, navaja Al Džazira.

    Do novih spopadov je prišlo le nekaj ur po navedbah pakistanskih uradnikov, da sta državi blizu začasnega dogovora o ustavitvi konflikta. Teheran naj bi preučeval ameriški predlog, vendar dosedanji diplomatski poskusi niso prinesli večjega napredka, navaja Guardian.

    Spopad je nadzorovana eskalacija

    Nekdanji ameriški diplomat in varnostni strokovnjak Donald Jensen je četrtkov pomorski spopad med ZDA in Iranom v Hormuški ožini označil za »nadzorovano eskalacijo« in ne zgolj za omejene spopade, navaja Al Džazira.  Po njegovih besedah obe državi »poskušata pokazati svojo odločnost«, hkrati pa skušata »doseči okvirni dogovor o nekaterih ključnih vprašanjih«.

    Jensen je za Al Džaziro povedal, da je rešitev med stranema sicer verjetna, vendar »ne bo šlo za celovit sporazum, kakršnega si želi katera koli stran«. Po njegovem mnenju bo dogovor precej bolj omejen in osredotočen predvsem na zagotavljanje plovbe skozi Hormuško ožino.

    Opozoril je tudi, da bodo morali širši diplomatski cilji, »zlasti glede iranskega jedrskega programa«, za zdaj stopiti v ozadje, saj se mednarodna pozornost preusmerja k prizadevanjem za ponovno stabilizacijo svetovnega gospodarstva.

    Veto na zalivsko resolucijo ZN o Hormuški ožini

    Medtem pa naj bi Rusija in Kitajska vložili veto na zalivsko resolucijo ZN o Hormuški ožini, poroča Al Džazira.

    Osnutek resolucije naj bi imel široko podporo v Varnostnem svetu Združenih narodov in temelji na načelu svobode plovbe skozi Hormuško ožino. Čeprav sta glavni podpornici resolucije Združene države Amerike in Bahrajn, jo močno podpirajo tudi države Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki nastopajo kot sopredlagateljice.

    Glavna ovira za sprejetje resolucije sta zdaj Rusija in Kitajska, ki imata v Varnostnem svetu pravico veta.

    Po diplomatskih virih sta Kitajska in Rusija članicam sveta že sporočili, da nameravata vložiti veto na trenutno besedilo resolucije. Med drugim menita, da dokument nakazuje možnost sankcij proti Iranu, obenem pa ne izpostavlja Združenih držav in Izraela kot držav, ki sta začeli vojno. Ni še jasno, kdaj bo osnutek resolucije prišel na glasovanje, vendar bi se to lahko zgodilo že v začetku prihodnjega tedna.

