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    Svet

    ZDA stopnjujejo napade, ZAE obsodili iranski napad na tankerja

    V iranskem napadu na tankerja je umrl član posadke, ZDA pa so napovedale nove napade, pomorsko blokado in 20-odstotno pristojbino.
    Bahrajn danes zjutraj FOTO: Stringer/Reuters
    Galerija
    Bahrajn danes zjutraj FOTO: Stringer/Reuters
    R. I.
    14. 7. 2026 | 07:24
    14. 7. 2026 | 08:20
    3:19
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    Združeni arabski emirati so Iran obtožili napada na dva tankerja v Hormuški ožini, v katerem je umrl en član posadke, osem ljudi pa je bilo ranjenih. Medtem so ZDA tretjo noč zapored napadle cilje v Iranu, ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal ponovno uvedbo pomorske blokade iranskih pristanišč in 20-odstotno pristojbino za tovor, prepeljan skozi ožino, poroča BBC.

    Po navedbah obrambnega ministrstva Združenih arabskih emiratov so iranske manevrirne rakete zadele dva tankerja. Umrl je indijski član posadke, med osmimi ranjenimi pa je šest Indijcev in dva Ukrajinca. Štirje so huje poškodovani.

    Ministrstvo je napad označilo za »predrzno« kršitev mednarodnega prava in opozorilo, da ogroža varnost ter stabilnost regije.

    Iranska revolucionarna garda je napad pozneje potrdila. Sporočila je, da sta tankerja prezrla opozorila, izklopila navigacijske sisteme in poskušala pluti skozi minirano območje. Po njenih navedbah so ju zato napadli in onesposobili.

    Mednarodna pomorska organizacija je opozorila, da za obvezno zaračunavanje prehoda skozi mednarodne ožine ni pravne podlage. FOTO: Stringer/Reuters
    Mednarodna pomorska organizacija je opozorila, da za obvezno zaračunavanje prehoda skozi mednarodne ožine ni pravne podlage. FOTO: Stringer/Reuters

    ZDA napadle več ciljev v Iranu

    Iz ameriškega osrednjega poveljstva Centcom so sporočili, da so ZDA izvedle napade na več vojaških ciljev v Iranu, med drugim v Bušehru, Čabaharju, Džasku, Konaraku, Abu Musi in Bandar Abasu. Namen operacij naj bi bil, kot navaja BBC, zmanjšati sposobnost Irana za napade na trgovske ladje.

    Trump je novinarjem dejal, da ZDA Iran napadajo »zelo silovito« in da prevzemajo nadzor nad Hormuško ožino.

    Ob napovedi pristojbine pa je iranski zunanji minister Abas Aragči odgovoril, da je Iran že doslej skrbel za varnost plovbe in da bo ostal varuh Hormuške ožine. Dodal je, da je 20-odstotna pristojbina previsoka.

    Za zaračunavanje ni pravne podlage

    Mednarodna pomorska organizacija je opozorila, da za obvezno zaračunavanje prehoda skozi mednarodne ožine ni pravne podlage. Kaj bo ameriška napoved pomenila v praksi, še ni jasno. Plovne poti v najožjem delu Hormuške ožine potekajo po teritorialnih vodah Irana in Omana.

    Skozi ožino je pred začetkom sedanjega konflikta potekal prevoz približno četrtine svetovne nafte in petine utekočinjenega zemeljskega plina. Zaradi omejene plovbe in novih napadov so se cene nafte znova zvišale.

    Trump vztraja, da je dogovor še mogoč

    Trump kljub zaostrovanju razmer vztraja, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Vendar spor glede nadzora nad Hormuško ožino vse bolj ogroža možnosti za umiritev konflikta.

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