Vojna v Iranu zanetila spopad med dolarjem in juanom

Peking v aktualnih pretresih prepoznava priložnost za nov korak k internacionalizaciji svoje valute.

V ozadju mučne vojne, ki jo Združene države Amerike vodijo proti Iranu, poteka še ena – tišja, a nič manj pomembna in potencialno zgodovinska bitka. Gre za spopad med ameriškim dolarjem in kitajskim juanom. Z enega zornega kota Teheran ameriško-izraelski napad izkorišča kot priročen okvir za lastno vojno proti globalnemu gospodarstvu, z drugega Peking v aktualnih pretresih prepoznava priložnost za nov korak k internacionalizaciji svoje valute. »Ko je Iran marca razmišljal, ali naj dovoli prehod omejenega števila naftnih tankerjev skozi Hormuško ožino pod pogojem, da se njihov tovor obračunava v kitajskih juanih, je šlo za enega od najpomembnejših in simbolno najmočnejših finančnih predlogov po Bretton Woodsu,« je zapisal ekonomist Antonio Bhardwaj. Ne gre zgolj za taktični manever države ...