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    Svet

    Iran zadel kuvajtsko letališče, ZDA napadle otok v Hormuški ožini

    ZDA so ob zastoju pogajanj z Iranom izvedle »samoobrambne« napade na Kešm, potem ko so iranski droni in rakete ciljali ladje ter države v Zalivu.
    Vasica v Libanonu po izraelskih napadih. FOTO: AFP
    Galerija
    Vasica v Libanonu po izraelskih napadih. FOTO: AFP
    R. I., STA
    3. 6. 2026 | 09:32
    3. 6. 2026 | 09:32
    2:10
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    Iran in ZDA sta ob zastoju pogajanj o premirju izmenjala nove napade. Ameriška vojska je sporočila, da je Iran ponoči sprožil več raketnih in brezpilotnih napadov na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu, ki gostita ameriške vojaške baze.

    Kuvajt po napadih. FOTO: Social Media/Reuters
    Kuvajt po napadih. FOTO: Social Media/Reuters
    Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva Centcom je Teheran proti Kuvajtu izstrelil dve raketi, proti Bahrajnu pa tri. Vse naj bi razpadle med letom ali pa so jih prestregle ameriške in bahrajnske zračne sile. Ameriška vojska je sestrelila tudi tri iranske brezpilotne letalnike, ki naj bi bili usmerjeni proti civilnim ladjam v regionalnih vodah.

    Dron zadel potniški terminal

    Kuvajtske oblasti so sporočile, da je iranski dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča v Kuvajtu. Pri tem je bilo ranjenih več ljudi, nastala pa je tudi znatna materialna škoda. Letalski promet so začasno ustavili, prihode pa preusmerili na druga letališča. Tiskovni predstavnik kuvajtskega obrambnega ministrstva je napad označil za »zločinsko iransko agresijo«.

    ZDA so po navedbah Centcoma odgovorile s »samoobrambnimi« napadi na iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešm v Hormuški ožini. Ameriška vojska trdi, da je šlo za odgovor na poskuse iranskih napadov po Bližnjem vzhodu.

    Pogajanja so konec tedna zastala, Washington in Teheran pa drug drugega obtožujeta spreminjanja pogojev za dogovor. FOTO: Reuters
    Pogajanja so konec tedna zastala, Washington in Teheran pa drug drugega obtožujeta spreminjanja pogojev za dogovor. FOTO: Reuters

    BBC poroča, da do zaostritve prihaja po neuspešnih pogovorih o dogovoru za končanje večmesečnega konflikta med ZDA in Iranom. Pogajanja so konec tedna zastala, Washington in Teheran pa drug drugega obtožujeta spreminjanja pogojev za dogovor.

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