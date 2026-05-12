ZDA za vojno v Iranu porabile že 29 milijard dolarjev

Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev (24,7 milijarde evrov). Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomanjkanju streliva, poročajo ameriški mediji.

Hegseth, načelnik štaba združenih poveljstev general Dan Caine in drugi visoki uradniki Pentagona so nadaljevali z zaslišanji v zvezi s predlogom rekordno visokega obrambnega proračuna za leto 2027 v višini okrog 1500 milijard dolarjev. Hegseth je vsoto odločno branil kot zelo odgovorno. Med zaslišanjem se je soočal z nasveti članov obeh strank glede potrebe po izboljšanju odnosa z zavezniki, poroča med drugimi televizija NBC.

Minister je v predstavniškem domu zjutraj poročila o pomanjkanju streliva označil za neumna pretiravanja. »Točno vemo, kaj imamo, imamo dovolj vsega, kar potrebujemo,« je zatrdil.

General Dan Caine je pomirjal člane kongresa, češ da ima Pentagon vse pod nadzorom. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Republikansko senatorko Susan Collins je zanimalo, kakšna je pravzaprav strategija predsednika Donalda Trumpa glede Hormuške ožine, saj da nenehno daje drugačne izjave. »Kaže, da se načrti spreminjajo iz dneva v dan,« je dejala, Hegsteh pa je trdil, da je strategija trdna in da imajo popoln nadzor nad ožino.

To je popolnoma skregano z dejstvi, so opozorili demokrati in med drugim izpostavili podatke ministrstva za delo ZDA o naraščanju inflacije zaradi visokih cen goriva, ker nafta ne more skozi ožino. Iran grozi z napadi na ladje, ki ne plačajo pristojbin, ameriške sile pa blokirajo ladje, ki jih.

Hegseth je zagotovil, da ima Trump vsa pooblastila za obnovitev vojne, ki uradno sicer ni vojna, ker nima kongresne odobritve. Obenem je vztrajal, da je sovražnosti konec. »Nekako mi ne deluje, da bi bilo to res,« se je odzvala republikanska senatorka Lisa Murkowski.

Pred Trumpovim obiskom na Kitajskem je general Caine pojasnil, da je Kitajska še naprej v središču pozornosti Pentagona ter da je glavni cilj ocena tveganj in zagotavljanje natančnih informacij Trumpu in Hegsethu. Republikanski kongresnik Tom Cole je medtem dejal, da Kitajska posodablja svojo vojsko v skrb vzbujajočem tempu in obsegu.

Glede Kube je Hegseth dejal, da se vlada zaveda nevarnosti tamkajšnje vlade za nacionalno varnost ZDA, kubanski veleposlanik pri ZN Ernesto Soberon Guzman pa mu je v New Yorku nemudoma odgovoril, da so ZDA trenutno edina grožnja za mir v regiji in po svetu.

Mitch McConnell je zaskrbljen. FOTO: Chip Somodevilla/AFP

Ameriška vojska po poročanju medijev trenutno izvaja intenzivne izvidniške prelete Kube, zaradi česar se analitiki bojijo, da bo Trump kmalu skušal uresničiti grožnje o menjavi režima.

Hegsteh ni znal odgovoriti na vprašanje demokrata Chrisa Coonsa, kako nameravajo porabiti 400 milijonov dolarjev, ki jih je kongres namenil Ukrajini. Ameriško poveljstvo v Evropi naj bi o tem še razmišljalo. »To vas sprašujemo redno že od januarja in še nimate odgovora,« je izpostavil Coons.

Republikanski senator Mitch McConnell je bil med tistimi, ki so Hegsetha opomnili na to, kaj počne Trump z zavezniki, Coons pa je ocenil, da od teh ne morejo pričakovati, da bodo ZDA priskočili na pomoč v vojni, ki je niso hoteli in o njej niso bili seznanjeni. »Napeti odnosi z zavezniki služijo le našim sovražnikom,« je menil McConnell.