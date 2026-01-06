V Ukrajini raketni napadi, diplomati poskušajo oblikovati varnostne garancije

Rusija je včeraj izvedla pet raketnih napadov na drugo največje ukrajinsko mesto, Harkov, pri čemer je poškodovala energetsko infrastrukturo in ranila eno osebo, je po poročanju portala Al Džazira sporočil župan Ihor Terekov.

»To ni le napad na objekte. To je napad na ogrevanje, vodo in normalno življenje ljudi. Poskušajo nas zlomiti s strahom in temo,« je zapisal na telegramu.

Ruske sile so prav tako napadle podjetje ameriškega kmetijskega proizvajalca Bunge BGN v vzhodnem mestu Dnipro, kar je povzročilo izlitje 300 ton sončničnega olja. V Kijevu in njegovi okolici se je število smrtnih žrtev najnovejšega ruskega zračnega napada povzpelo na dve osebi, ena ženska je bila ranjena, 25 ljudi pa je bilo evakuiranih.

Ukrajinski napad z dronom je sprožil požar v industrijski coni mesta Jelets v ruski regiji Lipetsk, kjer stoji pomembna tovarna baterij Energiya, a poškodb ni bilo. FOTO: Maksym Kishka/Reuters

Moskva je sporočila, da so ruske sile prevzele nadzor nad vasjo Hrabovske v regiji Sumi, čeprav tega ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Ukrajinski napad z dronom je sprožil požar v industrijski coni mesta Jelets v ruski regiji Lipetsk, kjer stoji pomembna tovarna baterij Energiya, a poškodb ni bilo.

Diplomatsko dogajanje

Na diplomatskem področju Francija danes v Parizu gosti srečanje Koalicije voljnih, ki obsega 30 držav, in bo razpravljala o varnostnih garancijah za Ukrajino kot delu ameriškega predloga za končanje vojne. Pogovori bodo obravnavali vlogo koalicije pri izvajanju dogovora, srečanja pa se bo udeležil tudi slovenski premier Robert Golob.

Na diplomatskem področju Francija danes v Parizu gosti srečanje »koalicije voljnih«, ki obsega 30 držav, in bo razpravljala o varnostnih garancijah za Ukrajino kot delu ameriškega predloga za končanje vojne. FOTO: Ludovic Marin/AFP

ZDA bosta na srečanju predstavljala posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner, Nemčijo pa bo zastopal kancler Friedrich Merz.

Turški zunanji minister Hakan Fidan bo na srečanju poudaril strateško pomembnost ohranjanja varnosti v Črnem morju, medtem ko je litovski zunanji minister Kestutis Budris opozoril, da morajo biti vse varnostne garancije, ponujene Ukrajini, resnične, saj Rusija ne bo kupila morebitnega blefa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem okrepil svojo administracijo. Za svetovalko za gospodarski razvoj je imenoval nekdanjo kanadsko podpredsednico vlade Chrystio Freeland, ki ima ukrajinske korenine in bo delo opravljala brezplačno.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je skupaj s hčerko Džu Ae obiskal gradbišče spomenika severnokorejskim vojakom, ki so padli v Ukrajini v bojih na strani Rusije. FOTO: AFP

Hkrati je Zelenski zamenjal vodjo SBU Vasila Maliuka in na njegovo mesto kot začasno zamenjavo imenoval generalmajorja Jevhenija Kmaro. Ukrajinski predsednik je predlagal tudi novega ministra za obrambo Mihaila Fedorova. Ta naj bi se po tem, ko ga bo parlament potrdil, osredotočil na tehnologijo in inovacije.

Vojno dogajanje je poželo mednarodno zanimanje tudi od drugih držav. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je skupaj s hčerko Džu Ae obiskal gradbišče spomenika severnokorejskim vojakom, ki so padli v Ukrajini v bojih na strani Rusije.

Madžarski premier Viktor Orbán pa je sporočil, da trenutno ni pravi čas za obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina v Budimpešti, saj ni odprtih dvostranskih vprašanj.