Vojna v Ukrajini je tudi vojna proti medijem

Vojna proti Ukrajini je tudi vojna proti medijem, opozarja Mednarodni inštitut za tisk, ki je od začetka ruske invazije februarja lani zabeležil več kot 900 primerov kršitev svobode medijev ali napadov na novinarje in medije. Do napadov prihaja tako v Rusiji kot v Ukrajini.

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) je od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja lani v obeh državah skupno zabeležil več kot 900 primerov fizičnih napadov, cenzure, nadlegovanja, aretacij in drugih kršitev svobode medijev, so v sredo sporočili z inštituta.

Veliko večino teh napadov so zagrešile ruske sile ali oblasti, so dodali. Podatki IPI kažejo, da so novinarji v Ukrajini utrpeli največ fizične brutalnosti te vojne, medtem ko so se mediji in novinarji v Rusiji soočali s hudim pravnim nadlegovanjem in zatiranjem.

V Ukrajini je bilo med opravljanjem dolžnosti ubitih najmanj deset novinarjev, več deset pa se jih je znašlo pod ruskim obstreljevanjem. IPI je ob tem zabeležil še več kot 100 primerov fizičnih napadov in groženj varnosti novinarjev v Ukrajini ter 300 primerov kršitev svobode medijev.

V Rusiji pa je IPI od začetka vojne zabeležil več kot 600 primerov kršitev svobode medijev, vključno s 160 aretacijami novinarjev in 187 primeri, ko so bile novičarske strani blokirane zaradi poročanja o vojni.

»Naši podatki potrjujejo, da so mediji v tej agresivni vojni proti Ukrajini očitno tarča ruskih oblasti. Ob naraščajočem seznamu grozodejstev in neizmernega trpljenja je vojna še posebej močno prizadela novinarje in neodvisne medije v regiji,« je dejal izvršni direktor IPI Frane Maroević.

»Podatki, ki smo jih zbrali, ponazarjajo naravo, obseg in brutalnost vojne proti medijem v obeh državah ter tveganja, s katerimi se soočajo številni novinarji, ki še naprej neodvisno poročajo o tej vojni. Globalna mreža IPI podpira naše pogumne kolege v Ukrajini in rusko neodvisno medijsko skupnost,« je dodal.

IPI vse od začetka ruske invazije na Ukrajino sistematično spremlja kršitve svobode medijev in grožnje novinarjem v obeh državah. Javna podatkovna zbirka IPI Ukraine War Press Freedom Tracker dokumentira fizične in druge napade na novinarje, ki poročajo o vojni v Ukrajini, pa tudi dejanja cenzure, aretacije in kazenske obtožbe proti novinarjem, represivno medijsko zakonodajo in omejitve dostopa do informacij.