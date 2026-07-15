Ukrajina z več kot sto napadi ohromila ruski pomorski promet v Azovskem morju

Ukrajinske sile so v zadnjih osmih dneh napadle najmanj 105 ruskih plovil v Azovskem morju, vključno z naftnimi tankerji, trajekti in drugimi tovornimi plovili. Po poročanju portala Euronews Rusija poskuša preusmeriti plovila drugam in preprečiti popolno osamitev Krima.

Poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne sisteme Robert Brovdi je povedal, da so njegove sile zadele deset plovil v eni noči, med njimi tudi ruske tankerje, ki prevažajo nafto in naftne izdelke ter se izogibajo sankcijam.

»Vsako noč napadamo pretovorno infrastrukturo polotoka, promet skozi ožino se je ustavil, pretovarjanje tovora pa je minimalno,« je Brovdi v ponedeljek zapisal na omrežju telegram.

Krima ni več mogoče učinkovito oskrbovati

Ameriški inštitut za preučevanje vojne (ISW) poroča, da so ukrajinske sile začele stopnjevati napade na plovila v Azovskem morju prejšnji ponedeljek, da bi Rusiji preprečile, da se prilagodi ukrajinskim napadom na kopensko logistiko med Rusijo in Krimom. Napadi so povzročili hudo pomanjkanje goriv.

Satelitski posnetek Kerškega preliva, kjer poteka ena glavnih pomorskih poti med Rusijo in Krimom. FOTO: Reuters

»Ukrajinski napadi na ruske pomorske prevoznike nafte so v zadnjih tednih označili novo točko v ukrajinskih prizadevanjih, da izolirajo okupirani Krim od ruske logistične mreže in prekinejo ruske pomorske poti, predvsem za naftne izdelke in žita,« so po navedbah Euronews dejali pri ISW.

Azovsko morje leži med Rusijo in južno obalo Ukrajine, ki je pod okupacijo ruske vojske od leta 2022 poleg pridruženega Krima. Azovsko morje je stranski zalivski severovzhodni del Črnega morja, z njim pa je povezan Kerški preliv. Gre za pomembno rusko izvozno pot, po kateri Rusija oskrbuje Krim, pa tudi prevaža kmetijske izdelke, med njimi žitarice, ki so jih ukradli iz zavzetega dela Ukrajine, poroča Euronews.

Obrambo kritizirajo tudi nekateri proruski blogerji

Ukrajinski napadi dolgega in srednjega dosega povzročajo vse večjo zaskrbljenost tudi med proruskimi vojaškimi blogerji. Ti opozarjajo na neučinkovito rusko zračno obrambo, slabe odločitve Kremlja in pomanjkanje zaščite pred ukrajinskimi brezpilotniki.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Po njihovih ocenah Rusija nima enotnega sistema za zaščito ladijskega prometa v Azovskem morju, zaradi česar težko varuje tankerje in oskrbovalne poti do Krima. Analitiki ISW dodajajo, da Rusija zaostaja pri prilagajanju zračne obrambe hitro razvijajočemu se bojevanju z brezpilotniki.

Zaradi vse pogostejših ukrajinskih napadov Moskva pripravlja druge pomorske poti in razmišlja o omejitvi plovbe po Azovskem morju, so v torek sporočili z ruskega ministrstva za agrikulturo. Ruske oblasti obenem zagotavljajo, da bodo izvoz in oskrba domačega trga kljub temu nemoteno potekali, medtem ko je zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da si Kremelj prizadeva ustaviti napade, ukrajinske napade pa označil za »teroristična dejanja«, navaja Al Džazira.

Vse hujši napadi na energetsko infrastrukturo

Ukrajina nadaljuje napade dolgega dosega na ruske rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo, kar po navedbah ukrajinskih virov poglablja težave s preskrbo z gorivom v Rusiji.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ponoči prestreglo 288 ukrajinskih brezpilotnikov. Po navedbah oblasti je padajoča razbitina enega od njih ranila eno osebo in poškodovala več hiš v vaseh. Napad je povzročil tudi požar v rafineriji Afipski v Krasnodarski pokrajini. Tarča ukrajinskih napadov je bila tudi rafinerija v mestu Salavat v Baškortostanu, ki so jo ukrajinske sile zadele že septembra lani.

Ukrajinski vojaki se pripravljajo na napad v bližini frontne črte na jugu Ukrajine. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Ruske oblasti so priznale, da napadi otežujejo razmere v energetskem sektorju. Zaradi motenj pri preskrbi z gorivom je Moskva že omejila del izvoza naftnih derivatov, poroča Al Džazira.

Tudi Rusija je medtem napadla več ciljev v Kijevu, pristaniško infrastrukturo v Odeški oblasti in skladišča goriva ukrajinske vojske v pristanišču Južni. Po navedbah tiskovnega predstavnika ukrajinske mornarice Dmitra Pletenčuka so ruske sile napadle tudi civilno ladjo v bližini pristanišča Odesa, pri čemer ni bilo žrtev.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je ponoči sestrelila sedem ruskih raket in 108 brezpilotnikov.