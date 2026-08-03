V ukrajinskih napadih na rusko letovišče in Krim najmanj sedem mrtvih

V ukrajinskih napadih na rusko letovišče Arhipo-Osipovka na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je umrlo najmanj sedem ljudi, ranjenih je več kot deset, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti.

Tri osebe so v kraju Arhipo-Osipovk umrle zaradi padajočih ostankov brezpilotnih letalnikov, je na platformi Telegram sporočil guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev. Dodal je, da je bilo ranjenih 13 ljudi, med njimi so otroci, napad pa da je bil usmerjen v civilno infrastrukturo.

V nočnem napadu na okupirani polotok Krim so umrli štirje ljudje, pa je na Telegramu sporočil tamkajšnji proruski guverner Sergej Aksjonov. Ob tem ni navedel, kje se je napad zgodil.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da je zračna obramba nad Rusijo in Krimom prestregla 131 ukrajinskih dronov.

Lokalne ruske oblasti v regiji Vladimir so danes sporočile, da je Kijev ponoči napadel tamkajšnje skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, pri čemer je bil ranjen en človek. Od sredine julija je Ukrajina že večkrat napadla objekte omenjenega podjetja v različnih delih države.

V zadnjih mesecih je Kijev občutno okrepil napade na Rusijo, vključno s cilji globoko v njeni notranjosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je večkrat poudaril, da je vojno treba vrniti nazaj v Rusijo.