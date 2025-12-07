Vojna v Ukrajini: pogajalci iščejo mir; napadi pa se nadaljujejo

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali obstreljevanje in zračne napade; medtem ko se na Floridi nadaljujejo pogajanja za sprejetje mirovnega sporazuma, ki bi končal skoraj štiriletno vojno.

Ruske sile so, kot poročajo tuji mediji, čez noč izvedle kombinirani zračni napad na infrastrukturo v osrednjem ukrajinskem mestu Kremenčuk, kar je povzročilo izpade elektrike in vode, je v nedeljo dejal župan mesta Vitalij Maleckij. Kremenčuk je pomembno industrijsko središče in dom ene največjih ukrajinskih naftnih rafinerij. Rusija je pred zimo znova okrepila napade na ukrajinsko elektroenergetsko, ogrevalno in vodovodno infrastrukturo ter si prizadeva spodkopati javno moralo.

Z ruskega obrambnega ministrstva pa so, kot navaja Reuters, sporočili, da je ruska zračna obramba ponoči uničila 77 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Drone so sestrelili nad sedmimi regijami v južni in osrednji Rusiji ter nad rusko priključenim Krimom, je ministrstvo sporočilo v izjavi v aplikaciji za sporočanje telegram. V Rostovski regiji, ki meji na Ukrajino, je bil poškodovan daljnovodni stolp, zato je približno 250 prebivalcev ostalo brez elektrike, je na telegramu sporočil guverner Rostova Jurij Sljusar in dodal, da ni bil nihče poškodovan. Ruske oblasti redko razkrijejo obseg škode zaradi ukrajinskih zračnih napadov in skoraj nikoli ne potrdijo zadetkov vojaške infrastrukture, so navedli pri Reutersu.

Pogajanja

Ameriški predsednik Donald Trump si močno želi končati vojno, vendar zaenkrat ni videti, da bi se strani približali skupnemu stališču. V soboto je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je odločen nadaljevati sodelovanje z ZDA, potem ko se je na koncu pogajanj pogovarjal s Trumpovim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem. Zelenski je dejal, da so razpravljali o tem, kako zagotoviti, da bo Rusija spoštovala morebitni sporazum o končanju vojne.

Evropa je zavrnila prve različice mirovnega načrta pod vodstvom ZDA in si prizadevala pridobiti podporo Bele hiše za svoje predloge, vključno s celovitimi varnostnimi jamstvi za povojno Ukrajino, vključno z možnostjo mirovnih sil.