Rusija s silovitimi napadi na Kijev tik pred vrhom Nata

Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj osem in ranjenih več kot 30 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je napadla tik pred vrhom Nata, ki bo v torek v Turčiji, udeležil pa se ga bo tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ta je v nedeljo znova ponudil pomoč pri končanju vojne v Ukrajini. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je po telefonu govoril uro in pol, v soboto pa naj bi poklical ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

V hudem ruskem napadu na Kijev – tretjem najhujšem doslej – je v četrtek umrlo 30 ljudi.

Po navedbah vodje vojaške uprave v Kijevu Timurja Tkačenka so ruski napadi z balističnimi izstrelki v ukrajinski prestolnici zahtevali najmanj sedem življenj, tarča napada pa so bile stanovanjske stavbe. Župan Vitalij Kličko je medtem sporočil, da je ranjenih najmanj 24, med njimi dva otroka.

V napadu na Kijev so ruske rakete in droni padli tudi na avtomobile in zasebne garaže, kjer je izbruhnil požar. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

V napadih je umrl tudi človek v Buči, mestu v kijevski oblasti, kjer naj bi ruske sile kmalu po začetku invazije februarja 2022 zagrešile vojne zločine. Kot je sporočil guverner Mikola Kalašnik, je bilo ob tem ranjenih najmanj deset ljudi.

»Tipično za Putina«

Zelenski je v nedeljo zvečer na družbenih omrežjih ob sklicevanju na podatke obveščevalnih služb napovedal oziroma posvaril pred novimi obsežnimi ruskimi napadi.

»To je tipično za Putina: takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred vrhom Nata v Ankari,« je dejal in zaveznikom sporočil, da »vsaka zamuda pri dobavi raket za protizračno obrambo – raket za sisteme patriot – pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne«.

»Svet razpolaga z zadostno količino in kakovostjo protiletalske obrambe. Potrebne so vaše odločitve,« je dodal in med državami, na katere v Kijevu najbolj apelirajo, izpostavil ZDA in »močne države v Evropi«.