Vojna z Iranom je še poglobila razkole med Američani

»Sovražim skoraj vse, kar dela Trump. Nezaslišano je, da je začel še nezakonito vojno,« je v washingtonski četrti Silver Valley povedal psihoterapevt Larry. »Sram me je,« je dodal upokojeni poslovnež Keith. V prevladujoče demokratskem glavnem mestu ZDA je zagovornike vojne še najlažje dobiti na konservativnih spletnih platformah. »Državi gre dobro, vse boljši je tudi naš položaj v Iranu,« je pod Breitbartovim poročilom o zagotovilu predsednika Donalda Trumpa, da na iranska tla ne bo poslal ameriških vojakov, zapisal »Jacksonvillekid«. Katera resnica bo zmagala?

Po javnomnenjski raziskavi Ipsos​a in Reutersa le šest odstotkov demokratov in 28 odstotkov neodvisnih volivcev podpira napad na Iran. Povsem drugače je med republikanci: vojno jih podpira 77 odstotkov, med tistimi, ki zagovarjajo Trumpovo doktrino Naredimo Ameriko spet veliko (Maga), je za vojno celo 90 odstotkov. Globoka politična in ideološka nasprotja med levico in desnico, ki veljajo za vojno v Iranu, se širijo na vse druge vidike vladanja doma in po svetu.