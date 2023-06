Vojna zločinca sta padla, indijski tajkun še stoji

V nadaljevanju preberite:

Potrditev zaporne kazni Jovici Stanišiću in Franku Simatoviću, nekdanjima šefoma srbske tajne policije, v Bosni in Hercegovini razumejo kot pomemben dokaz, da je bila krvava vojna mednarodna agresija in ne državljanska vojna. Ta obsodba je Sarajevu prinesla veliko olajšanje, manj mirni pa so ob mednarodnem arbitražnem sporu, ki ga je proti BiH zagnal indijski milijarder Pramod Mittal in lahko stane državo do pol milijarde evrov.