Vojne na Bližnjem vzhodu krepijo antisemitizem

Za ameriškega predsednika Donalda Trumpa je preprečitev jedrske oborožitve »carstva zla« pomembnejša od cene nafte. Republikanski prvak je izraz za iranske ajatole prevzel od predhodnika Ronalda Reagana, ki je tako nekoč označeval Sovjetsko zvezo, kar kaže na njegove velike zunanjepolitične ambicije. Doma se vse pogosteje spoprijema z napadi tistih, ki zaradi napada na perzijsko državo in drugih bližnjevzhodnih vojn usmerjajo sovraštvo proti Izraelu in Judom.

Trump si želi obračunati z jedrskim in raketnim programom iranskih ajatol, ki že 47 let zatirajo lastno prebivalstvo. Sedeminštirideseti ameriški predsednik pa ima tudi judovsko hčer, zeta in vnuke, ki se v tem času – tako kot številni ameriški Judje in drugi Američani – bojijo terorističnih napadov. Na to je opozoril tudi dogodek ta teden, ko je v sinagogo blizu Detroita v zvezni državi Michigan z avtomobilom bombo zapeljal libanonsko-ameriški državljan Ayman Ghazali.