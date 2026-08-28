Pol leta po napadu na Iran: vojna brez pravega povoda – in izhoda

Pred točno pol leta (28. februarja zgodaj zjutraj) so ameriška in izraelska vojaška letala usklajeno napadala Iran. Za to ni bilo pravega povoda – izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu, ki je velik del politične kariere fantaziral o uničenju islamske republike, je preprosto prepričal ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je napad nujen in da bo Iran lahka tarča. Hitro se je pokazalo, da nikakor ne bo tako.

Že prvi dan napadov je bil – skupaj z več družinskimi člani – v izraelskem bombardiranju ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei. V prvih štiriindvajsetih urah napadov je bilo ubitih več vojaških poveljnikov in ključnih ljudi iranske revolucionarne garde. Med napadi so bile prekinjene povezave med iranskimi enotami na terenu (te so izgubile povezavo z osrednjim poveljstvom). Poškodovano je bilo veliko kritične infrastrukture. Ubitih je bilo več tisoč civilistov – med njimi 150 deklic, ki so umrle med bombardiranjem osnovne šole Šajare Tajebe v mestu Minab na jugu države. To je bil dobesedno šolski primer vojnega zločina in zločina proti človečnosti.