    Svet

    »Vojni zločini so postali valuta v igri svetovne politike«

    Pretekli konec tedna je v Gazi umrlo najmanj 30 ljudi, v nedeljo pa je iz Barcelone proti enklavi odplulo več kot 20 ladij s humanitarno pomočjo.
    Izraelske sile še vedno streljajo na civiliste, ki iščejo pomoč pri konvojih Združenih narodov. FOTO: Bashar Taleb/AFP
    Galerija
    Izraelske sile še vedno streljajo na civiliste, ki iščejo pomoč pri konvojih Združenih narodov. FOTO: Bashar Taleb/AFP
    Ma. J.
    1. 9. 2025 | 11:05
    1. 9. 2025 | 11:06
    6:02
    V izraelskih zračnih napadih in streljanju je na območju Gaze umrlo najmanj 30 ljudi. Med žrtvami je tudi 13 tistih, ki so čakali na humanitarno pomoč ob centrih za razdeljevanje hrane, 15, med njimi pet otrok, pa jih je umrlo v napadu na stanovanjsko zgradbo, poroča Guardian.

    Zaradi neprestanega bombardiranja in zračnih napadov na sosesko Sheikh Radwan, eno največjih v Gazi, je moralo v soboto in nedeljo z območja pobegniti več družin. »Izraelske enote vdirajo v samo srce mesta ... iz severa, juga in vzhoda, medtem ko iz zraka bombardirajo območja, da bi pregnali prebivalce,« je za Reuters dejal Rezik Salah, eden od stanovalcev soseske Sheikh Radwan.

    Tudi območje koridorja Netzarim postaja vse nevarnejše. Izraelske sile streljajo na civiliste, ki tam iščejo pomoč pri konvojih Združenih narodov, te pa popolnoma preplavljajo množice obupanih ljudi, navaja Sky News. Še vedno streljajo na tiste, ki iščejo pomoč pri organizaciji Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ki jo podpirata Izrael in ZDA, a se niti organizacija niti izraelska vojska nista odzvali na novinarska vprašanja o žrtvah, še poroča Sky News.

    Varnostni svet ZN je fosil, ki spada v preteklost

    Združeni narodi so razglasili lakoto v Gazi, a njihova nezmožnost, da bi jo preprečili ali v zadostni meri pomagali stradajočim, priča o moralnem bankrotu v samem srcu svetovne ureditve, je za Independent zapisal palestinski politični analitik in dramatik Ahmed Najar. »Gaza je dokaz, da Združeni narodi niso sposobni služiti svojemu namenu,« je dejal, potem ko so se v sredo zbrali vsi člani organizacije. 14 od 15 članov, z izjemo ZDA, je namreč pozvalo k takojšnjemu premirju, izpustitvi izraelskih talcev in omogočanju humanitarne pomoči na prizadetem območju.

    »Odločitev bi morala zaznamovati zgodovinsko točko preobrata, a služi le kot dokaz pokvarjene svetovne ureditve – tudi ko največja svetovna organizacija za mir in varnost spregovori z enim glasom, je nemočna, saj ena država ščiti drugo pred prevzemanjem odgovornosti,« pravi Najar.

    Kljub temu da so številni strokovnjaki dogajanje v Gazi označili za genocid, se pobijanje civilnega prebivalstva nadaljuje zato, ker je mednarodni sistem zasnovan tako, da je morala vedno podrejena moči, pojasnjuje Najar in dodaja, da je varnostni svet ZN s svojimi petimi stalnimi člani in pravico do veta fosil, ki spada v povojni čas in ne odraža današnje realnosti.

    V nedeljo je iz Barcelone proti Gazi odplule ladje z aktivisti, ki v Gazo prinašajo humanitarno pomoč. V pristanišču so se zbrali številni podporniki Palestine. FOTO: Clement Mahoudeau/AFP
    V nedeljo je iz Barcelone proti Gazi odplule ladje z aktivisti, ki v Gazo prinašajo humanitarno pomoč. V pristanišču so se zbrali številni podporniki Palestine. FOTO: Clement Mahoudeau/AFP

    Kljub protestom po celem svetu in odzivom številnih vlad, ZN nimajo moči, da bi resno posredovali pri končanju grozot v Gazi. »Svetovni red ni zasnovan tako, da bi služil pravici, temveč da ščiti interese močnih. Če lahko ZDA uveljavijo pravico veta in tako preprečijo, da bi bil Izrael odgovoren za svoja dejanja, potem lahko enako stori Rusija za Sirijo ali Ukrajino. Vojni zločini so postali valuta v igri svetovne politike. Tisti, ki trpijo, niso obsojeni zaradi lastnih dejanj, ampak zaradi zavezništev med tistimi, ki jih zatirajo,« piše Najar.

    Tretja plovba: »Ko svet molči, mi odplujemo«

    V nedeljo je iz Barcelone proti Gazi odplula manjša flota, v kateri je okoli 20 ladij s humanitarno pomočjo. Aktivisti, med katerimi so tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg ter igralca Susan Sarandon in Liam Cunningham, plujejo na ladji Sumud (slo. vzdržljivost). Sporočili so, da želijo z vnovičnim poskusom dostave pomoči prebivalcem palestinske enklave prekiniti nezakonito blokado.

    Več deset ladij iz Grčije, Italije, Tunizije in drugih sredozemskih pristanišč se bo floti pridružilo prihodnji teden, poroča Guardian. Izrael je do zdaj preprečil dva poskusa aktivistov, da bi dostavili pomoč v Gazo po morju.

    V začetku junija so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino pomoči namenjeni v Gazo. Vse potnike, tudi Thunberg, so zajeli in izgnali. Konec julija pa je Izrael zajel še ladjo Handala z 21 aktivisti iz desetih držav.

    Med aktivisti, ki se ponovno odpravljajo v Gazo, je tudi Greta Thunberg. FOTO: Lluis Gene/AFP
    Med aktivisti, ki se ponovno odpravljajo v Gazo, je tudi Greta Thunberg. FOTO: Lluis Gene/AFP

    Tretji aktivistični podvig poteka pod geslom »Ko svet molči, mi odplujemo«. Med aktivisti iz več deset držav je na ladjah več evropskih poslancev in nekdanja županja Barcelone Ada Colau.

    Izrael načrtuje popolno razselitev palestinskega prebivalstva

    Izraelski minister za obrambo Israel Katz je v nedeljo potrdil, da je bil Abu Ubaida, predstavnik oboroženih sil Hamasa, ubit v Gazi. Hamas se na smrt predstavnika za zdaj še ni odzval, poroča Guardian.

    Izraelski predstavniki so v Jeruzalemu dejali, da se bo varnostni kabinet predsednika Benjamina Netanjahuja sestal v nedeljo zvečer. Odločali se bodo o naslednjih korakih načrtovane ofenzive za zaseg celotne Gaze, kljub temu da se polna ofenziva domnevno ne bo začela še nekaj tednov.

    Izrael je dejal, da namerava evakuirati civilno prebivalstvo preden bodo nove sile vdrle v Gazo. Mirjana Spoljaric Egger iz Rdečega križa je dejala, da bi taka poteza povzročila razseljevanje ogromne količine prebivalstva, ki ga ne bo moral sprejeti noben drug predel Gaze.

