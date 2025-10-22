Vojska ne more reševati Američanov pred voditelji, ki jih ti izvolijo

V nadaljevanju preberite:

Uporabo ameriške vojske omejuje zakon Posse Comitatus iz leta 1878, ki prepoveduje vpletanje vojske v domače pregone, če tega ne dovoli kongres. Zakon o uporih se pogosto navaja kot izjema od zakona Posse Comitatus, vendar sta oba omejevalna: dovoljujeta domačo uporabo vojaške sile le v redkih, natančno določenih okoliščinah.

Od ustanovitve pred skoraj 250 leti so imele Združene države Amerike edinstveno srečo, da njihova vojska nikoli ni predstavljala grožnje za demokracijo. A to bi se zdaj lahko spremenilo, saj poskuša predsednik Donald Trump vojsko uporabiti kot palico za svoje politične nasprotnike, ki jih opisuje kot »notranjega sovražnika«.

Kori Schake, direktorica za zunanjo in obrambno politiko pri Inštitutu American Enterprise, je bila direktorica za obrambno strategijo in zahteve v svetu za nacionalno varnost v času predsednika Georgea W. Busha. Je avtorica knjige The State and the Soldier: A History of Civil-Military Relations in the United States (Polity Books, 2025).

