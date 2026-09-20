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    Svet

    V Berlinu naj bi slavila Levica, V Mecklenburgu-Predpomorjanskem tesen boj

    Danes so odprli volišča za volitve v deželna parlamenta, volivci lso lahko svoj glas oddali do 18. ure.
    Levica slavi v Berlinu. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Galerija
    Levica slavi v Berlinu. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    STA
    20. 9. 2026 | 18:05
    20. 9. 2026 | 19:38
    5:37
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    V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko in v Berlinu so danes ob 8. uri odprli volišča za volitve v deželna parlamenta, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate (CDU) in kanclerja Friedricha Merza po porazu v Saški-Anhaltu pred dvema tednoma. Volivci so svoj glas lahko oddali do 18. ure.

    Kmalu po zaprtju volišč naj bi nemške televizije objavile prve projekcije izidov. V Mecklenburgu-Predpomorjanskem se obeta tesen boj med Alternativo za Nemčijo (AfD) in socialdemokrati (SPD), v Berlinu naj bi slavila Levica.

    V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko in v Berlinu so danes ob 8. uri odprli volišča za volitve v deželna parlament. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp
    V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko in v Berlinu so danes ob 8. uri odprli volišča za volitve v deželna parlament. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

    Do 14. ure se je volitev v Mecklenburgu-Predpomorjanskem udeležilo 40,7 odstotka od okoli 1,3 milijona volilnih upravičencev, je sporočila volilna komisija. Na prejšnjih volitvah leta 2021 je do te ure svoj glas oddalo 32,5 odstotka volilnih upravičencev.

    V Berlinu je volilna udeležba do poldneva znašala 27,9 odstotka, kar je 4,5 odstotne točke več kot na volitvah leta 2023, navaja nemška tiskovna agencije dpa.

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    V Nemčiji se obeta taktično glasovanje proti AfD

    Vodilna kandidatka SPD v Mecklenburgu-Predpomorjanskem Manuela Schwesig je ob prihodu na volišče izrazila upanje, »da bodo vsi državljani šli na volišča in poslali močno sporočilo ter da bo to dober dan za našo državo«.

    Kandidat AfD za predsednika deželne vlade Leif-Erik Holm je prav tako deloval optimistično. »Vidimo, da so se oblaki razkadili in nebo postaja modro,« je dejal in tem meril na barve njegove stranke.

    Več vodilnih predstavnikov strank je zgodaj vstalo in se odpravilo na volišča tudi v Berlinu, med njimi Steffan Krach iz SPD in Werner Graf, ki zastopa Zelene.

    70-letni Merz, ki je na čelu zvezne vlade 16 mesecev, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sklical krizni sestanek vodstva njegove CDU za pogovor o prvih izidih volitev. Prav tako je izpraznil svoj koledar za prihodnje dni in se odrekel potovanju na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, da bi se lahko povsem posvetil notranjepolitičnim razmeram.

    Ponovna zmaga AFD?

    Skrajno desna stranka AfD je pred dvema tednoma prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saški-Anhalt, kar je dodatno podžgalo ugibanja, da se podpora Merzu znotraj stranke CDU maje.

    Javnomnenjske raziskave kažejo, da bo AfD danes ponovno pridobila podporo, čeprav je malo verjetno, da bi se v kateri koli od obeh zveznih dežel, kjer danes potekajo volitve, približala prevzemu oblasti.

    V Mecklenburgu-Predpomorjanskem na skrajnem severovzhodu Nemčije so ankete v dneh tik pred volitvami nakazale preobrat. Medtem ko je v raziskavi nemške televizije ZDF prejšnji teden še vodila AfD pred SPD, je nekaj dni pred volitvami tesno vodstvo prevzela SPD. CDU je anketa napovedala le šest odstotkov glasov, s čimer je tik nad petodstotnim pragom za vstop v deželni parlament.

    V Berlinu se na volitvah v tamkajšnji parlament obeta boj med CDU, Levico in AfD. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    V Berlinu se na volitvah v tamkajšnji parlament obeta boj med CDU, Levico in AfD. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    V Berlinu se na volitvah v tamkajšnji parlament obeta boj med CDU, Levico in AfD. Po prejšnji teden objavljeni anketi ZDF uživa Levica 23-odstotno podporo, medtem ko je CDU pri 21 odstotkih. Sledijo AfD s 17 odstotki, Zeleni s 16 in SPD z desetimi odstotki. Če bodo volilni izidi sledili anketam, trenutna koalicija CDU in SPD, ki vodi prestolnico, ne bo več imela večine.

    Izidi vzporednih volitev

    Glede na izide vzporednih volitev nemških javnih radiotelevizij ARD in ZDF bo AfD v deželi zasedla prvo mesto z okoli 37 oziroma 38 odstotki glasov. Z okoli 15 odstotki glasov naj bi izboljšala tudi izid v Berlinu, kjer sicer z okoli 25-odstotno podporo kaže na zmago Levice, kar so napovedovale predvolilne ankete.

    Kljub morebitni zmagi v Mecklenburgu-Predpomorjanskem se AfD verjetno tam ne bo zavihtela na oblast, saj druge stranke načeloma zavračajo sodelovanje z njo, kar je znano kot požarni zid.

    Merzov odziv

    »Prevzemam to odgovornost, ker želim našo državo popeljati naprej,« je zatrdil. »Trdno sem prepričan, da bo uspeh naših reform izboljšal ne le način našega sobivanja, temveč tudi našo samopodobo in naš ugled v svetu. Nemčija je sposobna reform.«

    Ob tem kaže, da bodo Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merza dosegli zgodovinsko najslabši rezultat v 81-letni zgodovini. V omenjeni deželi naj bi prejeli le okoli pet odstotkov glasov, kar je prag za vstop v deželni parlament.

    Bo pa stranka verjetno z okoli 15 odstotki glasov izboljšala svoj izid v Berlinu, kjer naj bi sicer z okoli 25-odstotno Levica premagala CDU (20 odstotkov), kar so napovedovale predvolilne ankete. Sledijo SPD, ki je z 12 odstotki glasov prav tako izgubila na podpori, Zeleni s približno 15 odstotki glasov in populistično Zavezništvo Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW), ki bi s petimi odstotki lahko še prestopilo volilni prag.

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