Volišča zaprla vrata, mrzlično čakanje na izide v nihajočih zveznih državah

V eksplozivnih ameriških predsedniških, kongresnih in drugih volitvah prihajajo prvi rezultati. Republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu se napovedujejo zmage v Kentuckyju, Indiani, Zahodni Virginiji, Alabami, Oklahomi, Floridi, Južni Karolini, Tennesseeju, Misisipiju, Teksasu, Ohiu, Louisiani, Wyomingu, Severni Dakoti, Nebraski in Arkansasu, demokratski podpredsednici Kamali Harris v Vermontu, Marylandu, Connecticutu, Massachussettsu, Rhode Islandu, Delawaru, Illinoisu, New Jereyu in New Yorku.

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump s slovensko soprogo Melanio. Foto Brian Snyder/Reuters

Večino teh in nekaterih drugih, ki jih še čakajo, pa je bilo pričakovati, Američani in drugi z večjo nestrpnostjo pričakujejo izide štetja v tako imenovanih nihajočih zveznih državah, ki lahko na eno ali drugo stran pretehtajo eno od najbolj izenačenih predsedniških tekem novejšega časa.

Z devetnajstimi elektorskimi glasovi je med njimi najpomembnejša Pensilvanija, drugi državi »modre stene« po značilni demokratski barvi sta Michigan s petnajstimi ter Wisconsin z desetimi elektorskimi glasovi. Med »vijoličaste« z nevarnostjo prelevitve iz republikanske rdeče barve v demokratsko modro štejejo Georgio in Severno Karolino s šestnajstimi elektorskimi glasovi, Arizono z enajstimi in Nevado s šestimi.

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris z možem Dougom Emhoffom. Foto:Jacquelyn Martin/Afp

Štetja glasovnic v najbolj odločilnih zveznih državah še potekajo, demokratska senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar pa je v svoji Minnesoti že pridobila četrti mandat v zgornjem domu kongresa. Od bolj znanih demokratskih političark je v New Yorku prevladala tudi Alexandria Ocasio Cortez, je pa ena redkih pripadnic tako imenovanega levičarskega »voda«, ki ji volivci še naprej stojijo ob strani.

ZDA dobivajo tudi prvo transspolno članico kongresa, demokratka Sarah McBride je zmagala v Delawaru. Na republikanski strani si je nov mandat v predstavniškem domu zagotovil sedanji predsednik Mike Johnson.

Demokratska senatorka slovenskih korenin iz Minnesote Amy Klobuchar je ponovno izvoljena, prav tako republikanski predstavnik iz Louisiane ter sedanji predsednik predstavniškega doma Mike Johnson. Foto: Anna Rose Layden/Reuters

Še pred dokončnim preštetjem vseh glasov je jasno, da je pravica do umetne prekinitve nosečnosti zelo visoko na spisku skrbi Američank in Američanov po odločitvi konservativnega dela ustavnega sodišča, da se odločanje o tem vrne v zvezne države. Demokratka Kamala Harris veliko glasov pridobiva tudi zaradi tega.

Številnim konservativnim zveznim državam so preveliko omejevanje te pravice preprečile sodne odločitve in referendumi, v desetih pa je bilo to vprašanje na tokratnih glasovnicah. Vsaj na Floridi pa volivci v torek niso zbrali dovolj glasov za preglasovanje prepovedi brezpogojnega splava po šestem tednu nosečnosti, ko je mogoče zaznati zarodkov srčni utrip.

Po spreobrnitvi zvezne razsodbe Roe proti Wadu v ZDA pravice do splava ne zagotavljajo več na zvezni ravni. Večina zveznih enot – 29 in prestolnica Washington – ga še vedno dovoljuje do osemnajstih tednov nosečnosti ali celo po njih, devet od teh jih skupaj s prestolnico zanj ne postavlja nobenih pogojev. Še štiri jih dovoljujejo po dvanajstem ali petnajstem tednu, kar je primerljivo z evropskim povprečjem. Med tistimi, ki ga docela prepovedujejo ali dovoljujejo le do šestega tedna nosečnosti, je tudi Florida. Zato pa so volivke in volivci Misurija ohranili pravico do splava, ki jo je republikansko vodstvo hotelo prepovedati.

Volivci med čakanjem na glasovanje v kalifornijskem Los Angelesu. Foto: Apu Gomes Getty Images Via Afp

Za Florido kaže, da bo ostala republikanska, podobno predvidljivo pa prve projekcije demokratki Harrisovi zmago napovedujejo v domači Kaliforniji. Podpredsednica v administraciji Joeja Bidna je bila pred tem senatorka in pravosodna ministrica Kalifornije. Trumpu medtem projekcije pripisujejo zmago v Severni Karolini, prvi od nihajočih zveznih držav s šestnajstimi elektorskimi glasovi. Kamali Harris se zmaga kaže v Virginiji.

Bolj kot skupni seštevek volilnih glasov v ZDA o predsedniških volitvah odločajo elektorski glasovi iz zveznih držav, ki jih mora stanovalec Bele hiše zbrati najmanj 270. 225 jih iz prevladujoče demokratskih zveznih držav že pripisujejo Harrisovi, 218 iz republikanskih Trumpu, za preostanek sta se z vsemi silami in denarjem bojevala v nihajočih zveznih državah, ki so se na zadnjih volitvah pomikale od ene velike ameriške stranke do druge.

Predvolilni napisi v virginijskem Falls Churchu. Foto: Barbara Kramžar

Volilne projekcije že kažejo tudi republikanski prevzem večine v senatu, saj je enega obeh sedežev Nebraske v njem pridobila republikanka Deb Fischer. Če bo v boju za Belo hišo zmagal Trump, bo imel pri roki pomoč pri potrditvi svojega kabineta in, če bo treba, pri imenovanju ustavnih sodnikov. Morebitna demokratska predsednica Kamala Harris bo imela s tem težave.

Republikanski senatorji že razmišljajo tudi o poteh za podaljšanje davčnih nižanj iz Trumpovega prvega mandata kot tudi o ukrepih za zaščito meja ZDA. Največji očitek na račun administracije demokratskega predsednika Joeja Bidna in njegove podpredsednice Kamale Harris je odprtje ameriških meja milijonom migrantov iz vsega sveta, po trditvah konservativnih kritikov med desetimi in petnajstimi milijoni. Na začetku so prišleki še plavali čez reko Rio Grande, zdaj se lahko prijavijo na ameriški vladni aplikaciji. Kritiki obtožujejo, da jim demokrati v New Yorku in drugje ponujajo prebivanje v hotelih ter denar za hrano in prenosni telefon. Američani, ki v večini niso deležni takšne državne velikodušnosti, se jezijo, mnogi tudi zaradi kriminala nekaterih prišlekov. Javnost je pretresla vrsta grozljivih posilstev in ubojev.

Člani organizacije Migrant Coalition obeležujejo žrtve prestopanja ameriške meje z Mehiko. Foto: Guillermo Arias/Afp

Več v nadaljevanju