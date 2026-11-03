Volitve brez nadzora: »ZDA se postavljajo ob bok Putinovi Rusiji«

Odločitev Trumpove administracije, da na tokratne vmesne volitve prvič po več kot dveh desetletjih ne bo povabila opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), je več kot diplomatska nevljudnost.

Po oceni nekdanjega evropskega komisarja in direktorja Ovsejevega urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) Janeza Lenarčiča gre za kršitev prostovoljno in soglasno sprejetih zavez, »s katero se ZDA postavljajo ob bok Putinovi Rusiji« in peščici drugih držav, ki nikoli ne spoštujejo standardov organizacije.