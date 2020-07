Volitve brez tujih nadzornikov

Le čudež bi lahko preprečil, da 9. avgusta beloruski volivci za svojega predsednika ne bi že šestič zapovrstjo izvolili dolgoletnega voditelja Aleksandra Lukašenka. Ker so iz predvolilne tekme izločili vse resne kandidate, so v Bruslju že vnaprej podvomili o poštenosti volitev, prav tako pa je velika verjetnost, da prvič v zadnjih dveh desetletjih glasovanja ne bodo nadzirali opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).»Lukašenku so ukradli volitve« se je pred dnevi glasil ironični naslov članka v Kommersantu, ki je obveščal, da so še zadnjima dvema resnima kandidatoma, ki bi imela vsaj teoretično ...