Volitve v Kirgizistanu med sumom prevar

Voljenje na referendumu leta 2010 je v Kirgizistanu potekalo ob prisotnosti oboroženih sil. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

V Kirgizistanu danes potekajo parlamentarne volitve . Opazovalci opozarjajo, da so gospodarske posledice epidemije novega koronavirusa ustvarile plodna tla za prodajo glasov in morebitne povolilne proteste , poroča francoska tiskovna agencija AFP.Za mesta v 120-članskem parlamentu se poteguje 16 strank. Med njimi se jih več uvršča v opozicijo aktualnemu predsedniku, ki velja za zvestega zaveznika Rusije. Šenbekov se je pred volitvami v soboto v Sočiju tudi sešel z ruskim predsednikomGospodarstvo Kirgizistana, ki velja za drugo najrevnejšo državo med tistimi, ki so se leta 1991 osamosvojile od Sovjetske zveze, je pandemija novega koronavirusa znatno prizadela. Evropska banka za obnovo in razvoj za letos državi napoveduje 9,5-odstotno krčenje BDP. Trgovina s sosednjo Kitajsko, ki velja za njihovo rešilno bilko, pa je v Kirgizistanu od začetka leta upadla za več kot polovico.Zaradi opisanih gospodarskih razmer mnogi opazovalci opozarjajo, da so nekatere stranke z zajetnimi finančnimi viri pripravljene izvesti obsežne volilne goljufije. Med njimi izpostavljajo provladne stranke, kakršna je denimo Birimdik in katere član je tudi predsednikov mlajši bratSodeč po enem od videoposnetkov, danes objavljenih na družbenih omrežjih, naj bi stranka plačevala volivcem, da nosijo posebne maske, da bi jih na voliščih lažje identificirali. Tem volivcem naj bi nato preprosto izročili glasovnico, na kateri je že obkrožena stranka Birimdik.Prav tako naj bi volilne prevare oz. kupovanje glasov omogočala ureditev, ki državljanom pred volitvami omogoča spremembo kraja glasovanja. Po podatkih tamkajšnje volilne komisije je to možnost izkoristilo skoraj 500.000 od 3,5 milijona volilnih upravičencev.Pravni zastopnik stranke je sicer za AFP zagotovil, da se stranka Birimdik s kupovanjem glasov ne ukvarja in da ne izvaja pritiskov na volivce.Analitiki napovedujejo, da bo ne glede na izid volitev Kirgizistan ohranil zvestobo Rusiji. Izidi volitev bodo predvidoma znani pozno zvečer.