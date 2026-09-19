Volitve v Rusiji: je Putin glasoval z nelicenčnih windowsov?

Volilni sistem v Moskvi je bil v soboto, na drugi dan parlamentarnih volitev, tarča obsežnih kibernetskih napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predsednica osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a da so razmere pod nadzorom, saj da so varnostni sistemi omogočili nemoteno glasovanje.

Volivci lahko v ruski prestolnici, podobno kot še v okoli 30 regijah, glas na volitvah oddajo preko spleta. Glasovanje se je začelo v petek in bo trajalo do nedelje zvečer. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni, vladajoča Enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje ponovno zagotovila večino.

Potem ko je vrhovno sodišče iz volilne tekme izključilo edino protivojno opozicijsko stranko Jabolko, bo Enotno Rusijo izzvalo deset strank. Med njenimi večjimi tekmeci, vsaj deklarativno, so komunisti, ultranacionalistična LDPR, socialistična in družbeno konservativna Pravična Rusija in Novi ljudje. Vse naštete stranke običajno glasujejo v skladu z Enotno Rusijo.

Po vsej Rusiji ta konec tedna potekajo parlamentarne volitve. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je svoj glas že oddal prek spleta, posnetek, ki ga je objavila državna tiskovna agencija Tass, pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Pozornosti uporabnikov ni pritegnilo njegovo previdno klikanje, mrščenje in približevanje monitorju, iz česar so nekateri sklepali, da slabo vidi, ampak predvsem napis v kotu zaslona, piše Jutarnji list.

Ostre oči uporabnikov interneta so namreč opazile opozorilo Activate Windows, ki se običajno prikaže, kadar operacijski sistem ni aktiviran. To bi lahko pomenilo, da ruski predsednik uporablja računalnik z nelicenčnimi windowsi.

No, treba je povedati, da je Microsoft marca 2022 po začetku ruske invazije na Ukrajino ustavil prodajo svojih izdelkov in storitev v Rusiji.

Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile pa so tudi elektronsko glasovanje.

Volitve 450 poslancev dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu, med drugim zaradi izjemne velikosti države, njene raznolikosti in posledično zelo različnih interesov volivcev. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Polovica mandatov se tako razdeli med strankarske liste, druga polovica pa med zmagovalce enomandatnih okrajev.