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    Svet

    Volitve v Saški - Anhaltu kot odskočna deska za AfD

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    Kancler Friedrich Merz (levo) in aktualni premier dežele Saška - Anhalt Sven Schulze sta si pred dnevi ogledala kemijski park Leuna. Kancler Merz je opozoril, da glas za AfD pomeni glas proti ekonomski prihodnosti. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Barbara Zimic
    5. 9. 2026 | 07:45
    5:51
    A+A-
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    Po jutrišnjih volitvah v Saški-Anhalt, bodo Nemci morebiti dobili svojo prvo skrajno desno vlado, sicer deželno, pa vendar prvo po koncu druge svetovne vojne. Alternativi za Nemčijo se obeta zmaga s preko 40 odstotkov glasov, kar bi ji že lahko tlakovalo pot do manjšinske vlade. Vse bo odvisno od tega, koliko manjših strank se bo uvrstilo v deželni parlament in ali bodo ostale stranke našle skupni jezik pri sestavi vlade iz nazorsko zelo različnih strank. Trenutna koalicija pod vodstvo CDU nima več zadostne podpore volivcev.

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    NemčijaAfDDeželne volitveskrajna desnicaAlternativa za NemčijoFriedrich MerzUlrich SiegmundSaška - AnhaltSven SchulzeLevica

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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