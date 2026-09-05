Volitve v Saški - Anhaltu kot odskočna deska za AfD

Po jutrišnjih volitvah v Saški-Anhalt, bodo Nemci morebiti dobili svojo prvo skrajno desno vlado, sicer deželno, pa vendar prvo po koncu druge svetovne vojne. Alternativi za Nemčijo se obeta zmaga s preko 40 odstotkov glasov, kar bi ji že lahko tlakovalo pot do manjšinske vlade. Vse bo odvisno od tega, koliko manjših strank se bo uvrstilo v deželni parlament in ali bodo ostale stranke našle skupni jezik pri sestavi vlade iz nazorsko zelo različnih strank. Trenutna koalicija pod vodstvo CDU nima več zadostne podpore volivcev.