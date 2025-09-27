Volivci AfD menijo, da jim pripada več kot drugim ljudem

V nadaljevanju preberite:

V Severnem Porenju - Vestfaliji so bile pred kratkim lokalne volitve. Skrajno desna Alternativa za Nemčijo je z okoli 15 odstotki tretja najmočnejša sila v deželi. V Saški - Anhaltu v anketah dosega 39 odstotkov in napoveduje, da bo v prihodnje vodila deželno vlado. To je bil prvi volilni preizkus za koalicijo kanclerja Friedricha Merza in zdi se, da tudi ta nima recepta proti strmemu vzponu AfD.

Z eno od vidnejših raziskovalk skrajno desnih strank v Nemčiji, profesorico­ Beate Küpper, smo se po volitvah pogovarjali o fenomenu AfD. Izpostavila je, da se proti stranki ni mogoče boriti na njenem terenu, s populizmom in s prevzemanjem njene retorike. Strankam sredine je svetovala nagovarjanje še vedno večine prebivalstva, ki ga skrbi vzpon skrajne desnice in so se pred leti udeležili največjih protestov proti AfD in v podporo demokraciji. AfD, kot pravi, pridobiva zaradi igranja na čustva. Volivci AfD pogosteje od drugih menijo, da jim pripada več kot drugim.