Protislovni predsednik južnoameriške države pripravlja spremembe volilne zakonodaje, da bi si za prihodnje leto zagotovil še eno zmago.

Argentinsko javnost skrbijo vse glasnejše in vse bolj pogoste novice o korupciji, ki razjeda oblast predsednika Javierja Mileia, predsednika pa skrbi vse kaj drugega; korupcija je v Argentini doma in so jo preživeli tudi njegovi predhodniki. Trenutno pošilja v parlament osnutek zakona, s katerim se bo znebil odvečnih primarnih volitev, spopada se z inflacijo, ki spet dosega rekordne ravni, glavna skrb pa so nova darila iz Washingtona, ki so na tihem menda že prispela v Buenos Aires. Javier Milei, ki so se ga Argentinci že navadili, nekaterim je celo všeč, kar počne v javnosti, je bil prvi med latinskoameriškimi predsedniki, ki je nemudoma pozdravil in podprl ameriško-izraelski napad na Iran. V Jeruzalem in Washington je tudi sporočil, da je prav on najbolj sionistični predsednik na svetu, ...