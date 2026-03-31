Prvič po 30 letih v Nemčiji volk napadel človeka

V Nemčiji so prvič zabeležili napad volka na človeka, odkar so se volkovi pred skoraj 30 leti vrnili v to državo. Nemška policija je danes sporočila, da je volk v ponedeljek ugriznil žensko blizu trgovine Ikea v Hamburgu na severu države, nato pa pobegnil. Policija ga je ujela ponoči, ko ga je potegnila iz vode blizu promenade v središču Hamburga.

Na zvezni agenciji za varstvo narave so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali, da je bil to prvi napad volka na človeka, odkar so se volkovi leta 1998 po naravni poti vrnili v Nemčijo. Potem ko je volk v Nemčiji veljal za izumrlega približno 150 let, se je takrat iz Poljske začel ponovno naseljevati v državi.

Vse pogostejša srečanja z ljudmi

V gozdovih na severu Nemčije je po ocenah trenutno 1600 volkov. Strokovnjaki že opozarjajo, da zaradi njihovega naraščajočega števila postajajo srečanja z ljudmi vse bolj verjetna, tudi v mestih.

Vse večje število volkov medtem že povzroča probleme kmetom. V nemškem parlamentu so zato minuli teden sprejeli zakon, ki v določenih primerih dovoljuje odstrel.