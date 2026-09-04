Volkswagen bo do leta 2030 odpustil 100.000 zaposlenih

Avtomobilska skupina Volkswagen je napovedala, da bo do konca desetletja ukinila 100.000 delovnih mest, potem ko so jo prizadele ameriške carine in ostra konkurenca kitajskih tekmecev, poroča britanski Guardian. Nemški proizvajalec je sporočil, da so se vodstvo in sindikati v okviru obsežnega načrta za zmanjšanje stroškov dogovorili, da bodo do leta 2030 ukinili dodatnih 50.000 delovnih mest, s čimer se bo skupno število odpuščenih delavcev povečalo na 100.000.

Število modelov avtomobilov, ki jih proizvaja skupina Volkswagen, vključno z znamkama Bentley in Audi, se bo zmanjšalo za polovico, v prihodnjih osmih letih pa bi lahko zaprli tudi štiri proizvodne obrate v Nemčiji. »Ključno je sistematično uskladiti število delovnih mest z gospodarsko realnostjo,« so v izjavi zapisali v skupini Volkswagen in dodali, da so odobrili načrt, ki vključuje »zmanjšanje števila približno 50.000 delovnih mest« poleg že prej dogovorjenih 50.000.

Izvršni direktor skupine VW Oliver Blume (na fotografiji) je dobil odobritev nadzornega sveta VW. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Izvršnega direktorja Volkswagna Oliverja Blumeja so prejšnji mesec zaposleni izžvižgali na sedežu podjetja v Wolfsburgu v severni Nemčiji, ko jim je razlagal o potrebi po reševanju finančnih izzivov. Takrat Blumejevih načrtov prestrukturiranja, o katerih se je govorilo, da predvidevajo povečanje odpuščanja s 50.000 na 100.000 zaposlenih, še ni odobril nadzorni svet skupine VW, v katerem so tako delničarji kot predstavniki zaposlenih.

V četrtek pa je družba, največji proizvajalec avtomobilov v Evropi, sporočila, da je upravni odbor odobril predloge. »Nadzorni svet je soglasno odobril predstavljeni načrt uprave za prihodnost,« je dejal Blume. »To je močan signal za prihodnost skupine Volkswagen.«

Na arhivski fotografiji Volkswagnovi delavci med julijskim protestom proti načrtom o zaprtju tovarne v Zwickauu na vzhodu Nemčije FOTO: Jens Schluter/AFP

Ukinitev skupno 100.000 delovnih mest bo največje prestrukturiranje, ki je bilo kadar koli izvedeno v svetovni avtomobilski industriji, saj to predstavlja kar 15 odstotkov zaposlenih, piše Guardian. Volkswagen po svetu sicer zaposluje več kot 650.000 ljudi v vseh svojih blagovnih znamkah, vključno s Škodo, Seatom, Porschejem, Cupro in Lamborghinijem.

Iz Volkswagna so v četrtek tudi sporočili, da se vodstvo in sindikati strinjajo, da prihodnost štirih nemških tovarn – v Hannovru, Emdnu, Zwickauu in Neckarsulmu – ne more biti zagotovljena v tridesetih letih 21. stoletja.

VW se spopada z močno kitajsko konkurenco v Evropi, padajočo prodajo na Kitajskem in visokimi ameriškimi carinami. FOTO: Jens Schlueter/AFP

VW je pod čedalje večjim pritiskom zaradi močne kitajske konkurence v Evropi, padajoče prodaje na Kitajskem in visokih ameriških carin. Še pred tem se je že več let boril s padajočim dobičkom in čezmerno proizvodnjo v Evropi.

Padec prodaje na velikanskem kitajskem trgu je prizadel tudi druge (evropske) proizvajalce avtomobilov; BMW je znižal svoje napovedi dobička za letos zaradi motenj, ki jih je povzročila iranska vojna, in težav podjetja na kitajskem trgu.