Čaka Volkswagen najbolj drastično prestrukturiranje v 89-letni zgodovini?

Izvršni direktor skupine Volkswagen Oliver Blume razmišlja o ukinitvi do 100.000 delovnih mest in zaprtju proizvodnje v štirih nemških tovarnah, kar bi bilo najbolj drastično prestrukturiranje v 89-letni zgodovini družbe, je v petek poročala nemška poslovna revija Manager Magazin.

Načrt predvideva tudi zmanjšanje načrtovanih naložb proizvajalca avtomobilov za približno 15 odstotkov na nekaj več kot 130 milijard evrov v naslednjih petih letih, navaja poročilo, ki ga povzema britanska tiskovna agencija Reuters.

Oliver Blume in finančni direktor Arno Antlitz nameravata temeljito prestrukturirati podjetje, vključno z razdelitvijo osrednje blagovne znamke VW in njenih dejavnosti z avtomobilskimi deli v ločene subjekte, je zapisala revija Manager Magazin, sklicujoče se na dobro obveščene vire.

Blume je pod pritiskom, da okrepi drugega največjega proizvajalca avtomobilov na svetu, ki se bori s carinami, kitajsko konkurenco in dragim prehodom na električna vozila, kar zmanjšuje njegov dobiček. Napovedal je že, da bo zmanjšal portfelj razvejane avtomobilske skupine, da bi se osredotočil na njeno osnovno avtomobilsko dejavnost.

Šel Volkswagna Oliver Blume (na fotografiji) razmišlja o ukinitvi do 100.000 delovnih mest in zaprtju proizvodnje v štirih nemških tovarnah. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Volkswagen načrtuje, da bo »srednjeročno« ustavil proizvodnjo v tovarnah v Hannovru, Zwickauu in Emdnu ter v Audijevem obratu Neckarsulm, ko bodo trenutni modeli vozil postopoma umaknjeni iz proizvodnje, dodaja nemška revija.

Novi predlogi bi presegli obstoječi »program za zmanjšanje števila delovnih mest za 50.000« in prihajajo kljub dogovoru s sindikati iz leta 2024, ki izključuje zaprtje tovarn v Nemčiji v tem desetletju.

Tiskovni predstavnik Volkswagna ni želel komentirati »zaupnih dokumentov« in je dejal, da bodo o odločitvah razpravljali in jih odobrili upravni organi podjetja. »Celotna skupina, vključno z vsemi blagovnimi znamkami in podružnicami, mora doživeti daljnosežne spremembe,« je dejal.

Volkswagen načrtuje, da bo »srednjeročno« ustavil proizvodnjo v tovarnah v Hannovru, Zwickauu (na fotografiji) in Emdnu ter v Audijevem obratu Neckarsulm. FOTO: Jan Woitas/DPA/AFP

Delavski svet Volkswagna in vplivni nemški sindikat IG Metall sta v petek v skupni izjavi opozorila, da se bosta »uprla vsem tovrstnim ukrepom«, in dodala, da bosta storila vse, kar je v njunih močeh, da bi jih preprečila, če se bodo takšni načrti izkazali za resnične.

V poslovnem letu 2025 je skupina zaposlovala 667.164 ljudi po vsem svetu, od tega skoraj 43 odstotkov v Nemčiji, kar pomeni, da bi omenjeno zmanjšanje števila zaposlenih predstavljalo približno 15 odstotkov delovne sile.

Revija Manager Magazin je še zapisala, da so načrti del Blumejevega koncepta za leto 2030, ki ga je nedavno predstavil upravnemu odboru in ga namerava 9. julija predstaviti še nadzornemu svetu. Vrednost delnic VW so se sredi dopoldanskega trgovanja kljub novici le malo spremenile.