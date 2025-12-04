Volkswagen dosegel dno, lahko gre le na bolje

Leto dni po razkritju načrtov za zmanjšanje kapacitet in števila delovnih mest v Nemčiji so nekateri mnenja, da bo potrebnega še več krčenja.

Slovo od Volkswagna je bilo za Martina Maatza težka odločitev. Po 15 letih dela v tovarni tega avtomobilskega proizvajalca v Dresdnu je bilo izjemno težko sprejeti ponudbo za prostovoljno odpoved, je 40-letnik povedal za časnik Financial Times. Delati za Volkswagen so bile njegove sanje. Nemški avtomobilski gigant je bil najbolj privlačna blagovna znamka, se spominja, nato pa doda, da je njegova podoba v zadnjih letih močno trpela. Maatz, ki dela na montažni liniji in je sindikalni zaupnik, je eden od 35.000 nemških delavcev, katerih delovna mesta bodo do konca desetletja izginila zaradi obsežnega varčevalnega načrta. Dogovor, ki je bil lani sklenjen z močnimi nemškimi sindikati, pomeni prelomnico. Zaprtih bo namreč več kot četrtina vseh delovnih mest v domačem (nemškem) delu podjetja ...