Volkswagen s premalo dobička, zato ga čaka varčevanje

Oliver Blume, vodja koncerna Volkswagen (VW), si je naložil obsežno nalogo – več kot dvakratno povečanje dobičkonosnosti osnovne znamke VW. In to ob močni konkurenci in v zahtevnih časih elektrifikacije avtomobilske panoge, kar je tudi eden od ključnih razlogov za načrtovano prestrukturiranje, saj mora VW najti dodatne milijarde evrov za investicije. Podrobnosti še niso znane, a varčevali naj bi pri razvoju in nabavi, dodatne prihodke pa ustvarili tudi s povezovanjem proizvodnje s Škodo in Seatom.